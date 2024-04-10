Кошти для України
Це рішення було прийнято Федеральною радою 10 квітня. В уряді Швейцарії називають це "сильним жестом солідарності" з постраждалими від війни українцями.
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Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України з моменту вибуху війни у лютому 2022 року. Така підтримка заснована на існуючій співпраці з країною та буде посилена протягом наступних дванадцяти років, як це було вирішено Федеральною радою,
– зазначають в уряді.
Окрім запобігання міграційним кризам, ці кошти відіграють ключову роль у відновленні України, для чого, за оцінками швейцарського уряду, знадобиться приблизно 440 мільярдів швейцарських франків.
Вже зараз Швейцарія бере участь у підтримці проєктів у сферах енергетики, дорожнього господарства та охорони здоров'я, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в Україні.
Допомога від партнерів
- Партнери України активізують зусилля з військової допомоги:
- Німеччина заявила про пошук доступних у світі систем ППО Patriot та інших заходів для прискорення їх доставки в Україну.
- Водночас Велика Британія також долучається до виявлення систем Patriot та зенітно-ракетних комплексів для підтримки України.
- Чехія висловила готовність передати 1,5 мільйона боєприпасів Україні, проте, за коментарем Кирила Буданова з ГУР МО, поки що це не призвело до конкретних результатів.
- У США, попри ухвалення Сенатом пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню ще у лютому 2024 року, фактична допомога затримується через політичну напруженість між республіканцями та демократами.