Кошти для України

Це рішення було прийнято Федеральною радою 10 квітня. В уряді Швейцарії називають це "сильним жестом солідарності" з постраждалими від війни українцями.

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Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України з моменту вибуху війни у лютому 2022 року. Така підтримка заснована на існуючій співпраці з країною та буде посилена протягом наступних дванадцяти років, як це було вирішено Федеральною радою,

– зазначають в уряді.

Окрім запобігання міграційним кризам, ці кошти відіграють ключову роль у відновленні України, для чого, за оцінками швейцарського уряду, знадобиться приблизно 440 мільярдів швейцарських франків.

Цікаво! Згідно з оцінкою Світового банку, потреби України у відновленні складають 486 мільярдів доларів, а аналіз збитків і потреб було проведено за участю фінансування від Швейцарії.

Вже зараз Швейцарія бере участь у підтримці проєктів у сферах енергетики, дорожнього господарства та охорони здоров'я, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в Україні.

До слова! Швейцарія та Україна також розпочали широкомасштабний процес політичного відновлення, запустивши його на Конференції з відновлення України у Лугано у липні 2022 року.

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