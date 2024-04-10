Средства для Украины

Это решение было принято Федеральным советом 10 апреля. В правительстве Швейцарии называют это "сильным жестом солидарности" с пострадавшими от войны украинцами.

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Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины с момента взрыва войны в феврале 2022 года. Такая поддержка основана на существующем сотрудничестве со страной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет, как это было решено Федеральным советом,

– отмечают в правительстве.

Кроме предотвращения миграционным кризисам, эти средства играют ключевую роль в восстановлении Украины, для чего, по оценкам швейцарского правительства, понадобится примерно 440 миллиардов швейцарских франков.

Интересно! Согласно оценке Всемирного банка, потребности Украины в восстановлении составляют 486 миллиардов долларов, а анализ убытков и потребностей был проведен с участием финансирования от Швейцарии.

Уже сейчас Швейцария участвует в поддержке проектов в сферах энергетики, дорожного хозяйства и здравоохранения, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры в Украине.

К слову! Швейцария и Украина также начали широкомасштабный процесс политического восстановления, запустив его на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года.

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