Средства для Украины
Это решение было принято Федеральным советом 10 апреля. В правительстве Швейцарии называют это "сильным жестом солидарности" с пострадавшими от войны украинцами.
Читайте также Какие изменения в соцвыплатах произойдут в Украине по требованию МВФ
Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины с момента взрыва войны в феврале 2022 года. Такая поддержка основана на существующем сотрудничестве со страной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет, как это было решено Федеральным советом,
– отмечают в правительстве.
Кроме предотвращения миграционным кризисам, эти средства играют ключевую роль в восстановлении Украины, для чего, по оценкам швейцарского правительства, понадобится примерно 440 миллиардов швейцарских франков.
Уже сейчас Швейцария участвует в поддержке проектов в сферах энергетики, дорожного хозяйства и здравоохранения, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры в Украине.
Помощь от партнеров
- Партнеры Украины активизируют усилия по военной помощи:
- Германия заявила о поиске доступных в мире систем ПВО Patriot и других мер для ускорения их доставки в Украину.
- В то же время Великобритания также присоединяется к выявлению систем Patriot и зенитно-ракетных комплексов для поддержки Украины.
- Чехия выразила готовность передать 1,5 миллиона боеприпасов Украине, однако, по комментарию Кирилла Буданова из ГУР МО, пока это не привело к конкретным результатам.
- В США, несмотря на принятие Сенатом пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня еще в феврале 2024 года, фактическая помощь задерживается из-за политической напряженности между республиканцами и демократами.