Для деяких регіонів України закуплять генератори на понад 2 мільярди гривень

В умовах складної ситуації в енергетиці український уряд залучає всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації. Зокрема, на закупівлю обладнання спрямують 2,56 мільярда гривень.

Для яких областей куплять генератори?

Кошти візьмуть із резервного фонду держбюджету. Деталі в середу, 21 січня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами прем'єрки, обладнання мобільної розподіленої генерації слугуватиме для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Зокрема, на 2,56 мільярда гривень придбають генератори великої потужності для:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Одеської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської областей.

Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба,

– уточнила Свириденко.

Закупівлі проводитимуть за спрощеною процедурою без затягування термінів. Також визначено відповідального замовника й встановлено чіткий порядок використання генерації – для об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

Свириденко також зауважила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж.

Нагадаємо, під час виступу в Українському домі в Давосі міністр економіки України Олексій Соболев розповів, що внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій.

Що відомо про відновлення енергетики?