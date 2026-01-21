Для деяких регіонів України закуплять генератори на понад 2 мільярди гривень
- Український уряд виділив 2,56 мільярда гривень на закупівлю генераторів для 7 областей з резервного фонду держбюджету.
- Обладнання використовуватимуть для забезпечення тепла й електроенергії, з можливістю переспрямування в інші регіони.
В умовах складної ситуації в енергетиці український уряд залучає всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації. Зокрема, на закупівлю обладнання спрямують 2,56 мільярда гривень.
Для яких областей куплять генератори?
Кошти візьмуть із резервного фонду держбюджету. Деталі в середу, 21 січня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Дивіться також Газ, обстріли та холод: чому опалювальний сезон під загрозою та де одна із найскладніших ситуацій
За словами прем'єрки, обладнання мобільної розподіленої генерації слугуватиме для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Зокрема, на 2,56 мільярда гривень придбають генератори великої потужності для:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Одеської;
- Сумської;
- Харківської;
- Чернігівської областей.
Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба,
– уточнила Свириденко.
Закупівлі проводитимуть за спрощеною процедурою без затягування термінів. Також визначено відповідального замовника й встановлено чіткий порядок використання генерації – для об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.
Свириденко також зауважила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж.
Нагадаємо, під час виступу в Українському домі в Давосі міністр економіки України Олексій Соболев розповів, що внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій.
Що відомо про відновлення енергетики?
До слова, уряд також системно працює над залученням енергетичної допомоги від партнерів. Уже незабаром в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою.
Напередодні очільник Офісу президента Кирило Буданов також розповів про промислові бойлери від Італії, які надсилатимуть у два етапи: спершу 78 одиниць сумарною потужністю 116,5 мегавата, а потім – ще понад 300 одиниць потужністю 806 мегаватів.
Окрім того, Україна намагається збільшувати імпорт електроенергії. Ексклюзивно для 24 Каналу колишній міністр палива та енергетики, а також голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков пояснив, що саме тому тотальний блекаут в країні малоймовірний. "Ми працюємо паралельно з європейською енергосистемою", – підкреслив він. Однак великі міста все ж можуть на певний час залишитися без світла.