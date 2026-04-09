9 квітня, 11:09
У семи регіонах українці залишилися без світла: де найважче з електропостачанням

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Унаслідок атак на енергетичну інфраструктуру та негоди українці в семи регіонах залишилися без світла.
  • Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення електропостачання, а українців закликають ощадливо споживати електроенергію в пікові години.

У ніч на четвер, 9 квітня, ворог знову атакував українську енергетику. На ранок частина споживачів залишилася без світла. Труднощів з електропостачанням додає також негода.

Де зафіксовані нові знеструмлення?

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та бойових дій частина споживачів у шести регіонах України тимчасово знеструмлена повідомляє Міненерго

Без електропостачання залишилися жителі: 

  • у Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Сумській;
  • та Одеській області. 

Аварійні бригади вже почали відновлювальні роботи у тих районах де це дозволяють безпекові умови. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово 
– наголосили у відомстві. 

Важливо! Водночас негода також додала роботи ремонтникам. Через погіршення погодних умов без світла залишилися споживачі на Київщині. На місцях пошкоджень також працюють аварійно-ремонтні бригади. 

Які відключення світла діють? 

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі України залишається складною. Тому енергетики змушені обмежувати електропостачання 9 квітня по всій країні. 

  • Графіки погодинних відключень для всіх споживачів діятимуть з 07:00 до 22:00 години;
  • Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності  – з 07:00 до 23:00 години. 

Важливо! Дізнатися час і тривалість відключень світла за своєю адресою українці можуть на офіційних сайтах чи сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні. 

Яка ситуація в енергосистемі України? 

Водночас споживання електроенергії у четвер в Україні зростає, повідомили в Укренерго

На ранок рівень споживання зріс майже на 5% порівняно з середою. Серед причин називають холодну погоду, яка тримається по всій Україні. 

Також у більшості регіонів погода залишається хмарною, тому побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно. Відповідно українці споживають більше електрики із загальної системи. 

Енергетики закликають врахувати ситуацію в енергосистемі та ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби, а особливо у години пікового навантаження. 

Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно, 
– говорять в Укренерго. 

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитися впродовж доби. Зміни має оприлюднювати обленерго у регіонах на своїх офіційних ресурсах. 

Чому українцям радять вже готуватися до наступної зими? 

  • Українцям уже зараз радять не відкладати підготовку до наступної зими. Як пояснив в ефірі 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев, така обережність цілком виправдана. За його словами, загроза нових атак з боку Росія по енергетичній інфраструктурі зберігається, тому перебої з електропостачанням залишаються ймовірними. 

  • У зв’язку з цим українцям варто заздалегідь подбати про власну енергостійкість – оновити побутову техніку за можливості на більш енергоощадну, утеплити житло та розглянути варіанти автономного живлення, зокрема акумулятори чи системи накопичення енергії.

  • Водночас заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса попередив, що з часом російська армія може змінити пріоритети своїх ударів. Серед потенційних цілей він назвав об’єкти енергетики, розподіленої генерації, системи водопостачання та транспортну інфраструктуру.