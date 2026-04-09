У семи регіонах українці залишилися без світла: де найважче з електропостачанням
- Унаслідок атак на енергетичну інфраструктуру та негоди українці в семи регіонах залишилися без світла.
- Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення електропостачання, а українців закликають ощадливо споживати електроенергію в пікові години.
У ніч на четвер, 9 квітня, ворог знову атакував українську енергетику. На ранок частина споживачів залишилася без світла. Труднощів з електропостачанням додає також негода.
Де зафіксовані нові знеструмлення?
Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та бойових дій частина споживачів у шести регіонах України тимчасово знеструмлена повідомляє Міненерго.
Без електропостачання залишилися жителі:
- у Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Харківській;
- Сумській;
- та Одеській області.
Аварійні бригади вже почали відновлювальні роботи у тих районах де це дозволяють безпекові умови.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово
– наголосили у відомстві.
Важливо! Водночас негода також додала роботи ремонтникам. Через погіршення погодних умов без світла залишилися споживачі на Київщині. На місцях пошкоджень також працюють аварійно-ремонтні бригади.
Які відключення світла діють?
Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі України залишається складною. Тому енергетики змушені обмежувати електропостачання 9 квітня по всій країні.
- Графіки погодинних відключень для всіх споживачів діятимуть з 07:00 до 22:00 години;
- Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності – з 07:00 до 23:00 години.
Важливо! Дізнатися час і тривалість відключень світла за своєю адресою українці можуть на офіційних сайтах чи сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Водночас споживання електроенергії у четвер в Україні зростає, повідомили в Укренерго.
На ранок рівень споживання зріс майже на 5% порівняно з середою. Серед причин називають холодну погоду, яка тримається по всій Україні.
Також у більшості регіонів погода залишається хмарною, тому побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно. Відповідно українці споживають більше електрики із загальної системи.
Енергетики закликають врахувати ситуацію в енергосистемі та ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби, а особливо у години пікового навантаження.
Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно,
– говорять в Укренерго.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитися впродовж доби. Зміни має оприлюднювати обленерго у регіонах на своїх офіційних ресурсах.
Чому українцям радять вже готуватися до наступної зими?
Українцям уже зараз радять не відкладати підготовку до наступної зими. Як пояснив в ефірі 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев, така обережність цілком виправдана. За його словами, загроза нових атак з боку Росія по енергетичній інфраструктурі зберігається, тому перебої з електропостачанням залишаються ймовірними.
У зв’язку з цим українцям варто заздалегідь подбати про власну енергостійкість – оновити побутову техніку за можливості на більш енергоощадну, утеплити житло та розглянути варіанти автономного живлення, зокрема акумулятори чи системи накопичення енергії.
Водночас заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса попередив, що з часом російська армія може змінити пріоритети своїх ударів. Серед потенційних цілей він назвав об’єкти енергетики, розподіленої генерації, системи водопостачання та транспортну інфраструктуру.