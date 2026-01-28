Сотні тисяч споживачів без світла: що відбувається у Києві та чи будуть графіки відключень

Місто Київ незабаром повернеться до графіків прогнозованих відключень світла. Але містянам слід готуватися до того, що вони будуть жорсткими.

Що буде з відключеннями світла у Києві?

Про це сказала речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Ми чекаємо цього дня на день, це все залежить від титанічної праці наших енергетиків. Вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста,

– заявила Катерина Поп.

Вона також додала, що Росія може знову атакувати системи життєзабезпечення столиці. І від цього може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад. Крім того, на відновлення впливають погодні умови.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив, що найближче завдання енергетиків – це вийти на прогнозовані графіки відключень. Зокрема станом на вечір 27 січня у столиці без електропостачання залишалося 710 тисяч споживачів. Але для людей дуже виснажливо жити в невідомості без чітких графіків.

Шмигаль наголосив: держава надала всю необхідну допомогу столиці, аби енергетичні компанії мали можливість перевести місто на погодинні графіки відключень. Але енергетична система Києва пошкоджена нерівномірно. Тому перші тижні, поки йде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району.

Зауважте! Крім того, у місті вже практично завершені роботи з верифікації наявних когенераційних установок. Пріоритет – це забезпечити стабільну роботу когенераційних установок та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці.

Що ще слід знати про ситуацію у столиці?