Сотні тисяч споживачів без світла: що відбувається у Києві та чи будуть графіки відключень
- Київ планує повернутися до графіків прогнозованих відключень світла, але вони можуть бути жорсткими.
- Без електропостачання у столиці залишається 710 тисяч споживачів, і роботи з відновлення тривають.
Місто Київ незабаром повернеться до графіків прогнозованих відключень світла. Але містянам слід готуватися до того, що вони будуть жорсткими.
Що буде з відключеннями світла у Києві?
Про це сказала речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми - Україна".
Ми чекаємо цього дня на день, це все залежить від титанічної праці наших енергетиків. Вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста,
– заявила Катерина Поп.
Вона також додала, що Росія може знову атакувати системи життєзабезпечення столиці. І від цього може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад. Крім того, на відновлення впливають погодні умови.
Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив, що найближче завдання енергетиків – це вийти на прогнозовані графіки відключень. Зокрема станом на вечір 27 січня у столиці без електропостачання залишалося 710 тисяч споживачів. Але для людей дуже виснажливо жити в невідомості без чітких графіків.
Шмигаль наголосив: держава надала всю необхідну допомогу столиці, аби енергетичні компанії мали можливість перевести місто на погодинні графіки відключень. Але енергетична система Києва пошкоджена нерівномірно. Тому перші тижні, поки йде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району.
Зауважте! Крім того, у місті вже практично завершені роботи з верифікації наявних когенераційних установок. Пріоритет – це забезпечити стабільну роботу когенераційних установок та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці.
Що ще слід знати про ситуацію у столиці?
Міністр енергетики Шмигаль раніше повідомляв, що завдання – вийти на прогнозовані графіки відключень світла обсягом до 3 – 4 черг у місті Київ. Також уряд формує додаткові резервні бригади для посилення роботи.
Попри серйозну ситуацію в енергетиці, гуманітарної катастрофи у столиці немає. Водночас від 9 січня Україна проходила по межі техногенної катастрофи.