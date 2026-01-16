"Запасів на 20 днів": Шмигаль розповів про ситуацію з пальним

Попри постійні атаки російської армії, ситуація з пальним в Україні стабільна. Наразі в державі достатньо запасів бензину і дизелю щонайменше на 20 днів.

Яка ситуація з пальним в Україні?

Про це розповів новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає 24 Канал.

Ситуацію з пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів на більш як 20 днів. Імпорт продовжуємо,

– зазначив Шмигаль.

У своєму дописі в соцмережах міністр додав, що Україна має напрацьовані маршрути постачання пального. Заявки цьому у грудні минулого року навіть вдалося сягнути рекордних показників імпорту бензину та дизелю.

У новому році постачання продовжуються:

Від початку 2026-го Україна вже імпортувала понад 220 тисяч тонн палива.

Тисячі тонн бензину та дизелю прибувають в країну кожного дня.

Саме це, за словами очільника Міненерго, дозволяє тримати резерви пального в державі стабільними на рівні 20 днів середнього споживання.

Ми постійно на зв’язку з учасниками ринку та логістикою, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни,

– додав Шмигаль.

Який енергетичний саміт планує Україна?

Разом з тим Шмигаль нагадав, що найближчими днями Україна планує провести так званий "Енергетичний Рамштайн".

Як раніше розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, цю зустріч на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко проведе МЗС разом із Міністерством енергетики. За результатами, Україна сподівається отримати від союзників додаткові внески на підтримку енергетичної галузі.

Разом з тим профільні відомства постійно працюють над наповненням Фонду підтримки енергетики та закупівлею необхідного обладнання. Зокрема, нещодавно вдалося домовитися з Італією.

Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1,85 мільйона євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам,

– зауважив Сибіга.

