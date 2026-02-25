Багатіють лише на папері: росіяни стрімко біднішають, попри "красиві" звіти Кремля
- Офіційна російська статистика стверджує про зростання доходів громадян, але реальність показує, що споживання не збільшилося через економічну кризу.
- Росіяни змушені економити на техніці, одязі та продуктах, обираючи дешевші варіанти через зростання цін та падіння купівельної спроможності.
Економічна криза змушує росіян економити на одязі, продуктах, техніці та інших речах. Хоча офіційна статистика переконує у багатстві жителів, реальність далека від красивих цифр.
Яку статистику подає Росстат?
Минулого року росіяни так і не почали купувати більше, попри твердження Росстату про зростання доходів громадян, пише The Moscow Times.
Офіційна російська статистика переконує, що жителі країни-агресорки буцімто швидко багатіють:
- у 2025 році реальні доходи нібито збільшилися на 7,7%;
- а за останні три роки – взагалі підскочили на рекордні 22,7%.
Таким чином Росстат підняв заробітки росіян до максимальних показників з середини 2000-х років.
Проте Центр розвитку Вищої школи економіки підрахував, що реально жителя Росії у 2025 році збільшили свої витрати усього на 0,1%. Тобто це "багатство" не призвело до збільшення споживання.
Як ситуація з доходами насправді?
Насправді погіршення економічної ситуації в Росії через війну проти України змусило росіян змінити поведінку і перейти в режим суворої економії.
Через зростання цін від звичних предметів розкоші доводиться відмовлятися. У 2025 році різко скоротилися продажі нової техніки:
- легкових автомобілів – на 15,6%;
- ноутбуків – на 15–30%;
- смартфонів – на 19 – 25%.
Багато росіян вже не можуть дозволити собі змінити смартфон чи планшет за бажання і купують нові лише за необхідності.
Водночас попит покупців електроніки змістився з новинок і флагманів на моделі попередніх поколінь та більш бюджетні бренди.
Тим часом ростуть продажі продовольчих товарів. Але жителі Росії тепер все частіше обирають дешеві продукти. Попит росте:
- на товари власних торгових марок;
- на позиції у мережах магазинів-дискаунтерів.
Річ у тім, що ціни на продукти у таких точках зазвичай нижчі. А от про делікатеси доводиться забути.
Все частіше повідомляють про перехід споживачів в економсегмент також мережі одягу та взуття, парфумерії та косметики,
– пише видання.
Зауважте! Опитування показують, що на додачу до всього росіянам у 2025 році доводилося часто відмовлятися від запланованих покупок, оскільки на них просто не було грошей. Тож статистика Росстату явно різниться з реальністю.
Яка ситуація в економіці Росії?
Дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році сягнув 5,65 трильйона рублів. Цей показник виявився навіть гіршим за рівень кризового 2020 року, коли російська економіка зазнала серйозного удару через пандемію COVID-19.
У спробі скоротити фінансові розриви влада пішла шляхом підвищення податків, що суттєво ускладнило становище бізнесу. Особливо вразливим виявився малий бізнес, який балансує на межі виживання через зростання податкового навантаження та надвисокі кредитні ставки.
Паралельно посилюється тиск і на звичайних громадян: дорожчають товари першої потреби та зростають тарифи на комунальні послуги. У самій Росії вже лунають заклики готуватися до подальшого погіршення економічних умов.
Міністр економічного розвитку Максим Решетніков визнав, що найближчим часом жодні рішення для порятунку економіки навряд будуть ефективними.