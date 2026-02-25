Багатіють лише на папері: росіяни стрімко біднішають, попри "красиві" звіти Кремля

Економічна криза змушує росіян економити на одязі, продуктах, техніці та інших речах. Хоча офіційна статистика переконує у багатстві жителів, реальність далека від красивих цифр.

Яку статистику подає Росстат?

Минулого року росіяни так і не почали купувати більше, попри твердження Росстату про зростання доходів громадян, пише The Moscow Times.

Дивіться також Кремль на межі: аналітик сказав, на яке складне рішення може невдовзі піти Путін

Офіційна російська статистика переконує, що жителі країни-агресорки буцімто швидко багатіють:

у 2025 році реальні доходи нібито збільшилися на 7,7%;

а за останні три роки – взагалі підскочили на рекордні 22,7%.

Таким чином Росстат підняв заробітки росіян до максимальних показників з середини 2000-х років.

Проте Центр розвитку Вищої школи економіки підрахував, що реально жителя Росії у 2025 році збільшили свої витрати усього на 0,1%. Тобто це "багатство" не призвело до збільшення споживання.

Як ситуація з доходами насправді?

Насправді погіршення економічної ситуації в Росії через війну проти України змусило росіян змінити поведінку і перейти в режим суворої економії.

Через зростання цін від звичних предметів розкоші доводиться відмовлятися. У 2025 році різко скоротилися продажі нової техніки:

легкових автомобілів – на 15,6%;

ноутбуків – на 15–30%;

смартфонів – на 19 – 25%.

Багато росіян вже не можуть дозволити собі змінити смартфон чи планшет за бажання і купують нові лише за необхідності.

Водночас попит покупців електроніки змістився з новинок і флагманів на моделі попередніх поколінь та більш бюджетні бренди.

Тим часом ростуть продажі продовольчих товарів. Але жителі Росії тепер все частіше обирають дешеві продукти. Попит росте:

на товари власних торгових марок;

на позиції у мережах магазинів-дискаунтерів.

Річ у тім, що ціни на продукти у таких точках зазвичай нижчі. А от про делікатеси доводиться забути.

Все частіше повідомляють про перехід споживачів в економсегмент також мережі одягу та взуття, парфумерії та косметики,

– пише видання.

Зауважте! Опитування показують, що на додачу до всього росіянам у 2025 році доводилося часто відмовлятися від запланованих покупок, оскільки на них просто не було грошей. Тож статистика Росстату явно різниться з реальністю.

Яка ситуація в економіці Росії?