"Ніяких прогнозів": у Міненерго розкрили ситуацію зі світлом у Києві
- Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною через масовані обстріли та негоду, що призвело до аварійних відключень електроенергії.
- Енергетична система України зазнала значних пошкоджень, особливо у Києві та великих містах, через атаки, тому енергетики не можуть спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.
Після масованих обстрілів Росії ситуація в енергосистемі Києва та Київської області залишається складною. Енергетики поки не можуть спрогнозувати, коли вдасться відновити постачання електроенергії.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.
Він наголосив що наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри складні погодні умови, щоб стабілізувати ситуацію та перейти на планові відключення. Проте нові атаки ворога додають проблем.
Ситуація досить складна, і зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки,
– зауважив Колісник.
За його словами, найскладніша ситуація зі світлом по Україні зараз саме в Києві та столичному регіоні.
В Міненерго додали, що через нові ворожі атаки й негоду довелося тимчасово скасувати графіки погодинних відключень та перейти до аварійних обмежень у Києві.
Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину,
– наголосили у відомстві.
Зауважте! Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у Бориспільському та Броварському районах та на лівому березі Київської області.
Що з ситуацією по Україні?
Складна ситуація в енергосистемі й інших регіонів України. Аварійні відключення сьогодні застосовували не лише у столиці.
Річ у тім, що ворог використовує при атаках на енергетику як БПЛА, так і балістику, при цьому цілить по одній категорії об'єктів. У результаті енергосистема має пошкодження в частині генерації, передачі і розподілу електричної енергії, а додаткові обстріли ще більше зменшують потужність.
Ми бачимо, що ворог іде ва-банк і тратить всі існуючі сили, засоби для руйнувань енергетичної системи. Особливий приціл іде по Києву, по великих населених пунктах,
– зауважив Колісник.
Додатково наслідки атак ускладнює сувора погода. Погодні умови теж впливають на точкові знеструмлення.
Вимушено обмеження електроенергії є досить жорсткими саме для того, щоб збалансувати енергосистему між доступною можливістю передачі електроенергії і тим споживанням, яке є, аби втримати енергосистему цілісною, об'єднаною,
– підкреслив заступник міністра енергетики.
Зауважте! 13 січня в більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла для всіх категорій та обмеження споживання для промисловості.
Які заходи проводять в Києві?
У Києві почали підключати житлові будинки до потужних генераторів, щоб підтримати електропостачання у районах із найбільшими проблемами із заживленням. Обладнання встановлює ДСНС за дорученням уряду – генератори допомагають забезпечити базову життєдіяльність цілих кварталів і водночас зменшують навантаження на енергосистему.
У ніч на 13 січня Росія завдала чергової атаки по енергетиці, під ударом знову опинилися енергооб’єкти Києва та області. Після обстрілів у столиці й регіоні зафіксували перебої з електропостачанням. ДТЕК запровадив екстрені відключення у всьому Києві та Бучанському районі Київщини.
За інформацією компанії, у низці районів і мікрорайонів столиці – зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині – електроенергії може не бути до кінця доби.