Молдова може залишитись без світла: як атака Росії на Україну "вимкнула" іншу державу

Внаслідок обстрілу України постраждали лінії електропередач, які забезпечували Молдову електрикою на 50%. Нині країна робить все можливе, аби уникнути відключень світла, адже ситуація дуже складна.

Яка ситуація зі світлом у Молдові?

Про те, чому країна просить громадян обмежити споживання електроенергії, йдеться в повідомленні РБК-Україна.

Під час російського обстрілу України в ніч 24 березня постраждали енергооб'єкти. Зокрема йдеться про транскордонну лінію електропередачі "Ісакча-Вулканешти".

Зауважте! "Ісакча-Вулканешти" є основним каналом імпорту електрики з Румунії до Молдови.

Прем'єр-міністр країни зазначив, що через лінію проходило до 50% електроенергії для забезпечення всієї країни.

Ситуацію називають дуже складною і закликають громадян максимально знизити використання електроенергії.

Водночас NewsMaker пише, що молдовський оператор разом з Україною та Румунією працюють для усунення наслідків атаки. Основна мета – вжити заходів, аби не допустити відключення електроенергії в країні.

Зверніть увагу! Тривалість ремонту буде відома лише після того, як електрики оглянуть місце пошкоджень.

Видання окремо повідомляло, що поблизу пошкодженої лінії електропередач у Модові знайшли уламки БпЛА. На місце викликали вибухотехніків для дослідження. Зазначається, що лише після їхньої роботи технічні команди отримають доступ до об'єкта.

Як президентка Молдови прокоментувала ситуацію?

У соцмережі Х Мая Санду написала, що удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі є військовим злочином.

Нічні удари порушили ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні шляхи є, але ситуація залишається нестабільною,

– повідомила президентка.

Водночас вона додала, що основну відповідальність за ситуацію та її наслідки має нести Росія.

Які наслідки атаки для енергосистеми України?

За повідомленням Укренерго, чергова масована атака на енергооб'єкти спричинила знеструмлення в 6 областях України:

Одеська;

Херсонська;

Запорізька;

Харківська;

Полтавська;

Сумська.

У компанії повідомили, що протягом дня 24 березня у більшості регіонів будуть застосовані графіки обмежненя потужностей для промисловості.

Водночас для всіх категорій споживачів запланували погодинні відключення світла з 16:00 до 22:00.

