Сизранський НПЗ в Росії зупинив роботу після української атаки

Україна продовжує бити по НПЗ Росії. Так, ще один завод призупинив роботу, цього разу йдеться про Сизранський НПЗ.

Що відомо про роботу Сизранського НПЗ?

Про те, скільки часу завод буде на ремонті, йдеться в матеріалі Reuters.

За інформацією джерел видання у нафтопереробній галузі Росії, Сизранський НПЗ нині призупинив роботу. Сталося це внаслідок атаки українських безпілотників 21 травня.

Відомо, що після удару дронами постраждала установка перегонки сирої нафти CDU-6. Саме вона забезпечувала більше, ніж 70% потужностей заводу. Однак після атаки повністю зупинилася.

Зазначається, що ремонт установки може тривати понад місяця.

Загальна номінальна потужність заводу – 8,5 мільйона метричних тонн на рік або ж 170 тисяч барелів на день.

НПЗ є одним із найбільших у системі "Роснефти".

НПЗ Росії, які призупинили роботу

Після атаки 20 травня частково зупинив роботу "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), який належить компанії "Лукойл". Зупинка головної первинної установки АВТ-6 найімовірніше призведе до різкого скорочення обсягів виробництва заводу. Зокрема серед наслідків атаки – невизначеність у паливному секторі.

Зокрема внаслідок української атаки 17 травня призупинив нафтопереробку Московських НПЗ. А через удари 15 травня, постраждав Рязанський нафтопереробний завод.