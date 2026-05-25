Что известно о работе Сызранского НПЗ?

О том, сколько времени завод будет на ремонте, говорится в материале Reuters.

По информации источников издания в нефтеперерабатывающей отрасли России, Сызранский НПЗ сейчас приостановил работу. Произошло это в результате атаки украинских беспилотников 21 мая.

Известно, что после удара дронами пострадала установка перегонки сырой нефти CDU-6. Именно она обеспечивала более, чем 70% мощностей завода. Однако после атаки полностью остановилась.

Отмечается, что ремонт установки может длиться более месяца.

Общая номинальная мощность завода – 8,5 миллиона метрических тонн в год или 170 тысяч баррелей в день.

НПЗ является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

НПЗ России, которые приостановили работу

После атаки 20 мая частично остановил работу "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), который принадлежит компании "Лукойл". Остановка главной первичной установки АВТ-6 скорее всего приведет к резкому сокращению объемов производства завода. В частности среди последствий атаки – неопределенность в топливном секторе.

В частности в результате украинской атаки 17 мая приостановил нефтепереработку Московских НПЗ. А из-за ударов 15 мая, пострадал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.