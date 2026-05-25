Що відомо про роботу Сизранського НПЗ?

Про те, скільки часу завод буде на ремонті, йдеться в матеріалі Reuters.

За інформацією джерел видання у нафтопереробній галузі Росії, Сизранський НПЗ нині призупинив роботу. Сталося це внаслідок атаки українських безпілотників 21 травня.

Відомо, що після удару дронами постраждала установка перегонки сирої нафти CDU-6. Саме вона забезпечувала більше, ніж 70% потужностей заводу. Однак після атаки повністю зупинилася.

Зазначається, що ремонт установки може тривати понад місяця.

Загальна номінальна потужність заводу – 8,5 мільйона метричних тонн на рік або ж 170 тисяч барелів на день.

НПЗ є одним із найбільших у системі "Роснефти".

НПЗ Росії, які призупинили роботу

Після атаки 20 травня частково зупинив роботу "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), який належить компанії "Лукойл". Зупинка головної первинної установки АВТ-6 найімовірніше призведе до різкого скорочення обсягів виробництва заводу. Зокрема серед наслідків атаки – невизначеність у паливному секторі.

Зокрема внаслідок української атаки 17 травня призупинив нафтопереробку Московських НПЗ. А через удари 15 травня, постраждав Рязанський нафтопереробний завод.