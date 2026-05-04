Мінус 12 тисяч рейсів і 2 мільйони місць: як війна в Ірані б'є по світових авіакомпаніях

Авіакомпанії скорочують кількість рейсів на травень. Серед причин наслідки подій на Близькому Сході, ціни на пальне та перебої з постачанням ресурсів. Компанії вживають заходів, щоб зменшити витрати та забезпечити безперервність роботи в умовах кризи.

Скільки авіарейсів скоротили на травень?

Про те, які наслідки має авіація через війну в Ірані та скільки пасажирів можуть не отримати місця для перельотів, йдеться на ресурсі Financial Times.

Видання зазначає, що на травень світові авіаперевізники скоротили 2 мільйони пасажирських місць та скасували 12 тисяч рейсів. Частина компаній також запроваджує використання менших літаків. Або ж рейси переводять на більш економні за споживанням пального літаки.

Основна мета таких заходів – заощадження авіапального на тлі можливого дефіциту через перебої у постачанні. Причиною відповідної ситуації є війна на Близькому Сході.

Від моменту почаку війни в Ірані ціни на авіапальне зросли майже вдвічі. Зокрема деякі перевізники почали зібльшувати вартість квитків, що позначається на споживачах.

В аналітиці компанії Circum зазначається, що загальна кількість місць, які авіакомпанії пропонували в проміжку з середини до кінця травня скоротилася. Тобто всі доступні місця для пасажирів на травень тепер ставлять 130 мільйонів (попередній показник – 132 мільйони).

Компанії, які скоротили найбільше місць:

Turkish Airlines – втратить понад 500 тисяч можливих пасажирів;

Air China – до 500 тисяч пасажирів.

Водночас німецька компанія Lufthansa має першість не лише серед тих компаній, які суттєво скоротили пасажирські місця. Перевізник скасував майже 4 тисячі рейсів на п'ятий місяць 2026 року.

Зауважте! Lufthansa скоротила рейси не лише на літній період. Йдеться про скасування рейсів у 20 тисяч з травня по жовтень.

Відомо також, що частина труднощів виникає на окремих маршрутах. А ось найбільше страждає від нестабільного постачання авіапалу – Азія. Це пов'язано з тим, що Ормузька протока, як основний шлях постачання, досі заблокована.

Через у компанії Japan Air уже повідомили про скорочення прибутків на 1/5, адже зросли витрати на пальне.

Що потрібно знати про наслідки війни в Ірані для авіасфери?

Від початку атак Ізраїлю та США на Іран, згодом обмеження Ормузької протоки, ціни на нафту почали стрімко зростати. Адже Близький Схід був ключовим лідером із запасів, видобутку та постачання нафти.

Відповідно до зростання цін на першопродукт, похідні нафторесурси теж почали дорожчати. Зокрема через неможливість постачань шляхом протоки. Так, зросли ціни й на авіапальне.

І якщо на початку квітня експерти на фахівці сфери говорили про дефіцит авіапалу вже на початку червня, то нині ситуація стала спокійнішою. Наприклад, як пише Reuters, нещодавно авіакомпанії Wizz Air заявила про те, що критичної ситуації не буде.

Генеральний директор авіаперевізника Йожеф Вараді пояснював, що в компанії спокійно ставляться до невизначеності на світовому ринку авіаційного пального. Зокрема перевізник не прогнозує нестачу ресурсу для літаків, навіть за умови тривалого конфлікту.

Водночас у коментарі для 24 Каналу Богдан Долінце, авіаційний експерт, зазначав, що скорочення поставок авіапалу передусім впливатиме на кількість рейсів. Тобто найімовірніше кількість перевезень скоротять. Зокрема експерт прогнозував підвищення тарифів та цін на квитки.

Що ще відомо про ситуацію з авіапальним?

У Великобританії уряд офіційно дозволив авіаперевізникам скасовувати та об'єднувати рейси. Ініціатива спрямована на збільшення рентабельності у сфері під час кризової ситуації.

Водночас гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що не варто очікувати на дефіцит авіаційного пального в найближчі місяці. Зокрема він додав, що нині компанії менш стурбовані. А ризик постачань майже зник – до початку/середини червня.