Від 3 до понад 17 гривень за кіловат: у яких країнах Європи найдорожче та найдешевше світло

Навіть після того, як в Україні підвищили тариф на електроенергію для побутових споживачів майже удвічі, вартість за кіловат досі не така висока, як в європейських країнах, а загальна ціна платіжки за комунальні послуги знаходиться на найнижчій сходинці рейтингу. Водночас варто додати, що заробітна плата в Україні залишається однією із найнижчих у Європі.

У яких країнах українців найбільше

За даними Євростату, станом на кінець березня 2024 року, 4,2 мільйона українців, які виїхали з України внаслідок війни до країн Євросоюзу, мали статус тимчасового захисту.

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Прийняли найбільшу кількість українців такі держави:

Німеччина – 1,3 мільйона осіб, 30,9% від загальної кількості,

– 1,3 мільйона осіб, 30,9% від загальної кількості, Польща – 955 тисяч осіб, 22,7% від загальної кількості,

– 955 тисяч осіб, 22,7% від загальної кількості, Чехія – 364 тисячі осіб, 8,7% від загальної кількості.

Яка загальна вартість комунальних послуг

Проаналізувавши вартість комунальних послуг, найвища загальна ціна по Європі, яку потрібно витратити на світло, воду та інше, – в Австрії, Німеччині, Латвії, Чехії та Естонії.

Кількість українських громадян у 9 країнах Євросоюзу зменшилася, зокрема в Чехії (-20 700 осіб), Швеції (-9 960 осіб), Австрії (-9 130 осіб), Данії (-5 385 осіб) та Польщі (-1 680 осіб).

В середньому в цих країнах потрібно віддати від 265 євро до 335 євро щомісяця – за середнім банківським курсом євро в Україні це від 11 170 гривень до 14 619 гривень.

До країн, де прийдеться оплачувати за ЖКП найменше, входять Україна, Албанія, Мальта, Ісландія та Швеція.

Там за комунальні послуги треба заплатити в середньому від 75 євро до майже 100 євро, тобто десь від 3 270 гривень до 4 347 гривень.

Ціна комунальних послуг в ЄС та Україні / Інфографіка 24 Каналу

Як ми розраховували вартість за комунальні послуги Для порівняння взяті такі категорії комунальних послуг, як електроенергія, опалення, охолодження, вода та сміття для квартири, площею 85 метрів квадратних. Загальна вартість на послуги взята з сайту Для порівняння взяті такі категорії комунальних послуг, як електроенергія, опалення, охолодження, вода та сміття для квартири, площею 85 метрів квадратних. Загальна вартість на послуги взята з сайту Numbeo , який визначає індекс якості життя у різних країнах, опираючись на коментарі місцевого населення.

Де вартість світла найдорожча

За даними Євростату на кінець 2023 року, серед трійки європейських країн, де ціна за електроенергію найсуттєвіша: Німеччина, Ірландія та Бельгія.

За кіловат там доведеться заплатити орієнтовно від 0,40 євро до 0,37 євро. А за середнім банківським курсом євро, станом на 11 червня, це від 17 до 16 гривень за кіловат-годину.

Водночас до десятки входять Ліхтенштейн, Данія, Кіпр, Італія, Чехія та Латвія. Ціна за кіловат коливається від 0,35 євро до 0,27 євро – це від 15 гривень до майже 12 гривень.

Ціна електроенергії в ЄС та Україні / Інфографіка 24 Каналу

Де вартість найдешевша

Ще до підвищення тарифу на світло в Україні була найдешевша електроенергія для побутового споживача серед інших європейських країн – 0,06 євро, тобто 2,64 гривні за кіловат-годину.

Ціни за світло у Чорногорії й Боснії та Герцеговині теж одні із найнижчих на сьогодні й становлять 0,08 та 0,09 євро, або 3,4 гривні та майже 4 гривні.

З 1 червня 2024 року в Україні підвищили тариф на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат. Все через серйозні пошкодження та руйнування внаслідок атак росіян на енергосистему країни. Декілька днів тому в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Росія зруйнувала 50% української спроможності генерації електроенергії.

Під час розмови з 24 Каналом експерт з ЖКП Олег Попенко розповів, що нинішня вартість за електроенергію в Україні вже вирівняється, а в деяких випадках навіть дорожче, ніж в деяких європейських країнах.

Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг Наприклад, Сербія, Угорщина та Косово. В цих країнах можна купити електроенергію або майже на рівні, або дешевше, ніж в Україні.

Водночас українська середня заробітна плата набагато менша, ніж в європейських країнах. І враховуючи це, варто підрахувати скільки український та європейський споживач зможе купити електроенергії на свою зарплатню.

Ми побачимо по цьому коефіцієнту, що у європейських країнах споживач на середню заробітну плату може купити набагато більше електроенергії, ніж в Україні,

– додає експерт.

За словами Попенка, у європейських країнах середні платіжки за комунальні послуги складають десь від 8% до 12% від середньої заробітної плати жителів. Водночас в Україні цей показник набагато більший.