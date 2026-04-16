Словаччина блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: що буде з кредитом на 90 мільярдів

Словаччина готова блокувати новий пакет санкцій проти Росії. Але не буде проти розблокування позики у 90 мільярдів євро для України.

Що заявили у Словаччині?

Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар, про що пише Dennik N.

Раніше позику активно блокував Віктор Орбан, який програв вибори в Угорщині. А Роберт Фіцо стверджував, що хоче "перейняти естафету" після нього.

За словами Бланара, Словаччина планує блокувати 20-й пакет санкцій проти Росії доти, доки не отримає гарантії відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Зверніть увагу! Перед депутатами європейського комітету словацького парламенту Бланар заявив, що країна хоче чітку, прозору та перевірювану декларацію про те, що нафтопровід "Дружба" знову запрацює.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що після російської атаки "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня. Але прем’єр-міністр Роберт Фіцо це ставив під сумнів.

За словами Бланара, позиція нової угорської влади, свідчить про готовність підтримати розблокування позики для України.

Нагадаємо! Петер Мадяр зокрема казав, що Угорщина не зможе доєднатися до кредиту у розмірі 90 мільярдів євро для України. Причиною він назвав фінансові проблеми.

Під час години запитань у парламенті Бланар також не давав жодних сигналів, що Словаччина планує блокувати позику Києву.

