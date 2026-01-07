Соціальна пенсія 2026: на що можуть розраховувати українці, яким не вистачає стажу

Право на пенсію в Україні передбачене для громадян, які досягли пенсійного віку й мають необхідну кількість страхового стажу. Проте якщо років офіційної роботи зі страховими внесками недостатньо, держава може призначити соціальну допомогу.

Що таке соціальна пенсія і для кого вона призначена?

Допомогу від держави для тих, хто не має достатньої кількості стажу, називають соціальною пенсією. Право на неї отримують громадяни у віці 65 років, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Підставою для отримання соціальної допомоги є менш як 15 років страхового стажу. Її призначають з дня звернення або з дати виникнення права, проте запит потрібно зробити не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку 65 років.

Зауважимо! Допомогу призначають довічно, якщо людина не має права на пенсію.

Який розмір соціальної пенсії?

За даними ПФУ, допомогу встановлюють, спираючись на розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Розмір соціальної пенсії становить 30% від прожиткового мінімуму, тобто 778 гривень 50 копійок.

Важливо! Умовою для отримання допомоги є середньомісячний сукупний дохід за шість місяців до призначення виплати, що не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних.

Що потрібно для оформлення соціальної пенсії?

Звернутися для призначення соціальної допомоги можна кількома способами:

через уповноважених осіб у громаді або ЦНАП;

сервісний центр Пенсійного фонду;

через пошту;

вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток ПФУ;

портал Дія.

При зверненні потрібно надати наступний перелік документів:

заява про надання державної соціальної допомоги встановленої форми;

документ, що посвідчує особу, РНОКПП (ідентифікаційний код), свідоцтво про народження;

декларація про доходи.

Якщо звернення не здійснюють особисто, потрібні також документи, що підтверджують повноваження представника.

Зверніть увагу! Якщо соціальну пенсію оформлюють для недієздатної особи, потрібне рішення суду з визнанням цього статусу та рішення про призначення опікуна.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні у 2026 році?

Щоб вийти на пенсію у 2026 році, потрібно досягти визначеного віку та мати достатню кількість страхового стажу:

понад 33 роки стажу для виходу на пенсію у 60 років ;

від 23 років стажу – у 63 роки ;

щонайменше 15 років стажу – у 65 років.

Зауважимо, що пенсійна реформа в Україні передбачає зростання вимог до стажу в наступні роки.