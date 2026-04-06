Деякі виплати ризикують просто зникнути: чому та які види допомоги можуть скасувати

Українці незабаром можуть втратити деякі види виплат. Натомість вони отримуватимуть базову соціальну допомогу.

Що може змінитися щодо виплат в Україні?

Це передбачено законопроєктом "Про базову соціальну допомогу", який можна побачити на сайті Верховної Ради.

У проєкті закону йдеться про повне скасування низки грошових виплат. Серед них є підтримка малозабезпеченим особам та людям, які не мають права на пенсію. Водночас всі ці українці можуть претендувати на базову соціальну допомогу.

Зазначена модель забезпечить використання державної соціальної допомоги як основного інструменту подолання крайньої бідності, стане соціальним стабілізатором, що попереджає соціальну напругу та зниження соціальної безпеки сімей,

– зазначено у пояснювальній записці.

Розмір базової величини пропонують визначати за допомогою ЗУ про "Державний бюджет України" на відповідний рік. Крім того, мають встановити, що він не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який встановлений на 1 січня цим Законом.

Нагадаємо! З 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімум становить 3 209 гривень на одну людину. Для дітей віком до 6 років – 2 817 гривень, для українців від 6 до 18 років – 3 512 гривень, для працездатних осіб – 3 328 гривень, а для людей, що втратили працездатність, – 2 595 гривень. Про це повідомляє Мінфін.

До того ж розмір базової величини для сім’ї визначатиметься на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника родини) та 100% такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

Ба більше, отримання виплат має бути пов’язане з активними діями щодо працевлаштування. Тобто в основні положення цього проєкту входить реалізація заходів стимулювання працездатних осіб до повернення на ринок праці.

Зокрема пропонують запровадити механізм тристоронні угоди:

між органом, що призначає та виплачує базову соціальну допомогу;

територіальною громадою;

отримувачем базової соціальної допомоги.

Зверніть увагу! Тобто людині мають допомогти людині подолати складні життєві обставини.

