В Україні автоматично продовжать соцвиплати: звертатися до органів соцзахисту більше не потрібно

У Мінсоцполітики повідомили, що для зручності громадянам, які мають право на виплати та тим, хто цього дійсно потребує, будуть автоматично нараховуватися соцвиплати та допомога з 2023 року.

Уряд ухвалив рішення продовжити автоматичне здійснення соцвиплат з січня 2023 року. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

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Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об'єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує, –

зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Кому продовжили автоматичні соцвиплати

З 1 січня продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Крім того, до 31 грудня 2023 року продовжено щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, а також за особами, які досягли 80-річного віку.

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що ВПО з нового року можуть також не звертатися до органів соцзахисту для отримання допомоги на проживання. Її будуть нараховувати автоматично.

За даними Мінекономіки, Фонд національного добробуту Росії, що є частиною пенсійної системи, біднішає через нестачу у держбюджеті. Щомісяця з Фонду виводять 4 – 5 мільярдів доларів.

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Таким чином, країна-агресорка полегшує економічний удар по бюджету внаслідок санкцій Заходу.

Крім коштів з Фонду, спостерігається також вилучення 20 мільярдів доларів з "Газпрому" через спеціальний податок.