Мінсоцполітики анонсувало зимову допомогу: хто з українців може отримати

А також додав, що, як тільки буде прийнято рішення про ухвалення, виплати розпочнуться негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дениса Улютіна "РБК-Україна".

Хто та в якому розмірі може отримати допомогу від держави?

За словами Улютіна, малозабезпечені сім'ї можуть отримати 6,5 тисяч гривень допомоги.