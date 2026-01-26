Соцвиплати українцям за кордоном: хто ризикує залишитись без грошей

Громадяни, які перебувають за кордоном, мали змогу отримувати виплати від України. Ті, хто пройшли верифікацію онлайн будуть отримувати гроші й надалі. Ще один варіант – пройти верифікацію "очно", під час повернення в Україну.

Що буде з виплатами для українців за кордоном?

Про те, хто отримуватиме виплати, а кому їх можуть призупинити, в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр соцполітики.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін каже, що Україна продовжить виплачувати пенсії для громадян за кордоном, якщо вони пройшли онлайн-верифікацію.

Якщо ж перевірку не пройшли, виплати зупинять. Проте є можливість їх відновлення після повернення в Україну або верифікації.

Зверніть увагу! Інші соцвиплати не виплачуватимуть. Для українців за кордоном передбачається лише виплата пенсій.

Попереднього (2025 – 24 Канал) року Пенсійний фонд провів верифікацію, і тим, хто не підтвердив себе, будуть зупинені виплати. Це не скасування, а зупинка. Коли людина буде верифікована, виплати будуть відновлені з тої дати, з якої були зупинені,

– додає Улютін.

Чи отримуватимуть виплати багатодітні сім'ї?

Також міністр зазначив, що для багатодітних родин та дитячих будинків сімейного типу виплати залишаться без змін. Але верифікацію тут теж необхідно пройти. Водночас нових або додаткових виплат для громадян цієї категорії не буде.

Додаткових виплат за кордоном, які введені спеціально для тих, хто в Україні, їм зробити ми не зможемо. Я про "Пакунок школяра" тощо. Тому що це все спрямоване на допомогу людям всередині країни для полегшення складних умов,

– каже міністр.

Хоча деякі країни зменшують допомогу українським переселенцям, Україна зможе допомогти лише за умови перебування вдома. Допомога буде такою ж самою, як для внутрішньо переміщених осіб.

Чи повертатимуться українці додому?

Європейські країни зацікавлені в тому, щоб українці залишались в їхніх державах. Про це розповіла Елла Лібанова, членкиня Національної академії наук, професорка, директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птахи, в інтерв'ю Varosh.

За словами Лібанової, українці, які поїхали за кордон з дітьми, одразу ж шукали роботу, аби зробити життя більш комфортним в умовах, у яких опинилися. Так, вони вже стали частиною громади.

Активна інтеграція та робота за кордоном – те, у чому зацікавлені обидві сторони.

Які виплати можуть отримати українці у 2026 році?

За 2025 рік 17,8 мільйона українців подали заявки на "зимову тисячу", хоча очікувана кількість складала 13 мільйонів. Можливо, у 2026 році теж можна буде розраховувати на цю допомогу від держави. Уряд аналізуватиме актуальність такого варіанту.

Водночас на одноразову допомогу від держави можуть розраховувати люди з інвалідністю, які постраждали через вибухонебезпечні предмети. Розмір виплати визначатиметься індивідуально.