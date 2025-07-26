Спадщина у 2025 році: без яких документів українці не зможуть отримати майно

Якщо людина повинна отримати майно від померлого родича, то має звернутися по допомогу до нотаріуса. Зокрема особа має підготувати необхідні документи.

Які документи обов'язкові для оформлення спадщини?

Без них неможливо буде розпочати процес оформлення та отримання спадку, передає 24 Канал з посиланням на керуючого партнера Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслава Бориса.

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Згідно зі слів експерта, першим і головним документом для початку оформлення спадку, без якого не зможуть розпочати процедуру, є свідоцтво про смерть. Крім того, важливо мати документи, що підтверджують право власності на майно.

До списку документів, які важливі для отримання спадщини, входять:

заповіт (якщо він є);

оригінал свідоцтва про смерть;

технічний паспорт на майно (за наявності);

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце реєстрації померлого;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухомість;

документи на право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб).

У будь-якому випадку, потрібно, щоб усі документи на право власності були у порядку. Треба за цим слідкувати, щоб потім не виникло неприємних нюансів,

– сказав адвокат.

Що потрібно знати про "порядок" у документах? Приклад: якщо спадкоємець має земельну ділянку з державним актом старого зразка (виданим до 2008 року), але її немає в реєстрі речових прав, то це може створити зайві труднощі. Без витягу з реєстру доведеться звертатися до суду. Однак у більшості випадків суди стають на бік спадкоємців.

Важливо! Якщо якісь документи було втрачено, наприклад, унаслідок бойових дій, то їх необхідно відновити.