Податок на спадщину в Україні: хто може не платити й мати пільги

Після отримання спадщини деякі українці можуть не платити податок та розраховувати на пільги від держави. Розмір податку на спадщину в Україні визначається двома ключовими факторами

Хто звільняється від сплати податків на спадщину

Правила оподаткування спадщини залежать від ступеня споріднення та резидентського статусу, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

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На основі цих критеріїв застосовуються різні податкові ставки – від повного звільнення до 18% ПДФО й 5% військового збору. Не платити податки можуть члени родини померлого першого та другого ступенів споріднення:

1-й ступінь – батьки спадкодавця, діти (включаючи усиновлених), чоловік або дружина;

2-й ступінь – рідні брати та сестри, бабуся і дідусь (з обох сторін), онуки.

Такі спадкоємці не тільки звільняються від податку, але й можуть взагалі не подавати податкову декларацію, якщо у них немає інших доходів, що підлягають декларуванню.

Податки для інших спадкоємців

Розміри ставок залежать від ступеня споріднення та резидентського статусу – від 10% до 23%.

Дальні родичі або сторонні особи

Двоюрідні брати та сестри, племінники, дядьки й тітки, інші віддалені родичі та неродичі мають сплачувати 5% ПДФО та 5% військового збору.

Випадки з нерезидентами

Спадкодавець-нерезидент та спадкоємець-нерезидент мають платити 18% ПДВО та 5% військового збору.

Що підлягає оподаткуванню

Оподаткуванню підлягає вартість усього успадкованого майна:

Грошові кошти (готівка, банківські депозити);

Нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки);

Рухоме майно (автомобілі, техніка, меблі);

Майнові права (частки в бізнесі, авторські права);

Немайнові права;

Цінні папери та інвестиції.

Оцінка майна проводиться на дату відкриття спадщини за ринковою вартістю.