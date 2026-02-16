Вашингтон замість Москви: Фіцо та Рубіо домовилися про енергетичну співпрацю
- Державний секретар США Марко Рубіо та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо домовилися про будівництво атомної електростанції.
- Крім атомної електростанції, Словаччина зацікавлена у купівлі чотирьох додаткових винищувачів F16 у США, хоча деталі угоди ще не узгоджені.
Державний секретар США Марко Рубіо, який перебуває з поїздкою у Європі, зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Під час зустрічі політики домовилися про стратегічну співпрацю в енергетиці.
Про яку енергетичну співпрацю домовилися?
Про це Фіцо та Рубіо розповіли на пресконференції у Братиславі, пише "Європейська правда".
Мова йде про будівництво атомної електростанції в Словаччині, яку зводитиме американська компанія. Участь у проєкті візьме Westinghouse:
- Словацький прем'єр очікує, що документи для будівництва підготують вже у 2027 році.
- Повністю звести станцію планують до 2040 року.
Втім, лише будівництвом АЕС співпраця країн не обмежиться. Фіцо додав, що Словаччина зацікавлена купівлею у Вашингтона ще чотирьох винищувачів F16. Це б дозволило Братиславі сформувати ескадрилью з 18 літаків.
Однак наразі США та Словаччина не погодили усі деталі покупки. Рубіо пояснив, що "виникли певні перешкоди", але сторони намагаються їх вирішити.
Чому Рубіо зустрівся з Фіцо?
Додамо, що це перший візит держсекретаря США до Словаччини за останні сім років.
У неділю, 15 лютого, Рубіо заявив, що прагне поглибити співпрацю з країнами Центральної Європи, пише Reuters. Тому після участі у Мюнхенській конференції з безпеки він вирушив до Словаччини та Угорщини.
За президента Трампа ця адміністрація зробить не лише Словаччину, а й усю Центральну Європу ключовим елементом нашої взаємодії з континентом і світом,
– зазначив Рубіо.
- До слова, обидві країни мають тісні зв'язки з Росією, оскільки залежні від постачань російської нафти та газу.
- Водночас у Будапешта і Братислави досить напружені відносини з рештою країн ЄС, у тому числі через небажання відмовлятися від енергоносіїв Москви.
- На противагу цьому лідери цих держав мають теплі стосунки з американським президентом Дональдом Трампом, який не дуже добре відгукується про Європу загалом.
Важливо! Рубіо раніше пообіцяв, що під час спілкування зі словацькими та угорськими лідерами буде говорити й про відмову цих країн від російських енергоресурсів.
Що відомо про АЕС в Словаччині та Угорщині?
Словаччина й Угорщина виробляють значну частину електроенергії на атомних реакторах радянського та російського зразка. Більшість цих потужностей і досі залежать від постачання палива з Росії.
Прем’єр-міністр Роберт Фіцо зазначив, що у вересні Словаччина уклала зі США угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики. Вона пов’язана з планами Братислави збудувати новий атомний реактор потужністю у тисячу мегаватів на АЕС "Ясловске Богуніце".
В Угорщині ж ситуація інша. Там російська компанія "Росатом" зводить два нові реактори на АЕС "Пакш-2". Для завершення цього проєкту США пішли на пом’якшення санкцій і видали спеціальні ліцензії приблизно десяти російським банкам, дозволивши їм проводити фінансові операції, пов’язані з будівництвом станції.