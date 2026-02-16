Вашингтон замість Москви: Фіцо та Рубіо домовилися про енергетичну співпрацю

Державний секретар США Марко Рубіо, який перебуває з поїздкою у Європі, зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Під час зустрічі політики домовилися про стратегічну співпрацю в енергетиці.

Про яку енергетичну співпрацю домовилися?

Про це Фіцо та Рубіо розповіли на пресконференції у Братиславі, пише "Європейська правда".

Мова йде про будівництво атомної електростанції в Словаччині, яку зводитиме американська компанія. Участь у проєкті візьме Westinghouse:

Словацький прем'єр очікує, що документи для будівництва підготують вже у 2027 році.

Повністю звести станцію планують до 2040 року.

Втім, лише будівництвом АЕС співпраця країн не обмежиться. Фіцо додав, що Словаччина зацікавлена купівлею у Вашингтона ще чотирьох винищувачів F16. Це б дозволило Братиславі сформувати ескадрилью з 18 літаків.

Однак наразі США та Словаччина не погодили усі деталі покупки. Рубіо пояснив, що "виникли певні перешкоди", але сторони намагаються їх вирішити.

Чому Рубіо зустрівся з Фіцо?

Додамо, що це перший візит держсекретаря США до Словаччини за останні сім років.

У неділю, 15 лютого, Рубіо заявив, що прагне поглибити співпрацю з країнами Центральної Європи, пише Reuters. Тому після участі у Мюнхенській конференції з безпеки він вирушив до Словаччини та Угорщини.

За президента Трампа ця адміністрація зробить не лише Словаччину, а й усю Центральну Європу ключовим елементом нашої взаємодії з континентом і світом,

– зазначив Рубіо.

До слова, обидві країни мають тісні зв'язки з Росією, оскільки залежні від постачань російської нафти та газу.

Водночас у Будапешта і Братислави досить напружені відносини з рештою країн ЄС, у тому числі через небажання відмовлятися від енергоносіїв Москви.

На противагу цьому лідери цих держав мають теплі стосунки з американським президентом Дональдом Трампом, який не дуже добре відгукується про Європу загалом.

Важливо! Рубіо раніше пообіцяв, що під час спілкування зі словацькими та угорськими лідерами буде говорити й про відмову цих країн від російських енергоресурсів.

