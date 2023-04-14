Справу Коболєва щодо премій невдовзі можуть закрити: НАБУ завершило слідство
Джерело:Андрій Коболєв
Було завершено досудове розслідування у справі колишнього голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та суд вирішив не продовжувати його. Це означає, що справу проти посадовця або закриють, або передадуть на розгляд суду.
Ще у січні 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі щодо нібито незаконного преміювання. У п'ятницю, 14 квітня, стало відомо, що слідство завершили вже вдруге.
Дивіться також Справа не в заморожених рахунках: Коболєв досі не вніс заставу у своїй справі
Чи буде обвинувальний акт
Документ, у якому йдеться про відповідне рішення, опублікував у своїх соціальних мережах журналіст Олег Новіков. Перепост його допису зробив сам Коболєв.
Власне, в ньому йдеться про те, що зібраних під час розслідування доказів достатньо для складання обвинувального акту.
Тепер або передання справи до суду, або закриття. Незабаром дізнаємось,
– написав Коболєв.
Кінець досудового розслідування щодо справи Коболєва / Зображення журналіста Новікова
У чому звинувачують колишнього чиновника
- Власне, слідство вважає, що у травні 2018 року Коболєв, перебуваючи на посаді, всупереч законодавству видав наказ про преміювання працівників "Нафтогазу" у розмірі майже 261 мільйона гривень (близько 10 мільйонів доларів).
- Уже в березні Апеляційна палата ВАКС оголосила Коболєву запобіжний захід. Він мав внести заставу у розмірі 229 мільйонів гривень, однак цього не зробив.
- Важливо, що коли Коболєв був на посаді голови НАК "Нафтогаз", він виграв Стокгольмський арбітраж у Газпрому