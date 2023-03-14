Суд наклав на Коболєва додатковий обов’язок носити електронний браслет, заставу залишив на рівні 229 мільйонів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Дивіться також Віра Михайленко очолила Вищий антикорупційний суд: що про неї відомо

Рішення суду

Він зазначив, що фактично, рішення перенесли на апеляцію.

"Простіше: залишився на свободі, але зобов’язали носити браслет", – написав нардеп.

За інформацією сторони захисту, 107 мільйонів гривень застави вже внесено завдяки коштам, зібраним українським бізнесменом Ігорем Мазепою і "Демсокирою".

Наразі Коболєв може пересуватися Києвом та областю.

Прокурори просили суддів змінити запобіжний захід на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави 365 мільйонів гривень. Адвокати були проти.

Що відомо про справу чиновника

19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Відомо, що Коболєв отримав премію на 229 мільйонів гривень більше дозволеної законом.

20 січня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Коболєву до 23 січня 2023 року.

У САП повідомили, що справу щодо Коболєва за клопотанням детективів НАБУ та погодженням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали розглядати в суді 19 січня. Прокурор наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

23 січня Вищий антикорупційний суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Коболєва без задоволення.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про відмову в застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжного заходу.