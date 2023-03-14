Суд наложил на Коболева дополнительную обязанность носить электронный браслет, залог оставил на уровне 229 миллионов гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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Решение суда
Он отметил, что фактически решение перенесли на апелляцию.
"Проще: остался на свободе, но обязали носить браслет", – написал нардеп.
По информации стороны защиты, 107 миллионов гривен залога уже внесены благодаря средствам, собранным украинским бизнесменом Игорем Мазепой и "Демсокирой".
В настоящее время Коболев может передвигаться по Киеву и области.
Прокуроры просили судей изменить меру пресечения на содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога 365 миллионов гривен. Адвокаты были против.
Что известно о деле чиновника
19 января правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Известно, что Коболев получил премию на 229 миллионов гривен больше разрешенной законом.
20 января Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в избрании меры пресечения Коболеву до 23 января 2023 года.
В САП сообщили, что дело по Коболеву по ходатайству детективов НАБУ и согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали рассматривать в суде 19 января. Прокурор настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.
23 января Высший антикоррупционный суд оставил ходатайство прокурора о содержании под стражей Коболева без удовлетворения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда об отказе в применении к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меры пресечения.