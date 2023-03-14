Суд наложил на Коболева дополнительную обязанность носить электронный браслет, залог оставил на уровне 229 миллионов гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Решение суда

Он отметил, что фактически решение перенесли на апелляцию.

"Проще: остался на свободе, но обязали носить браслет", – написал нардеп.

По информации стороны защиты, 107 миллионов гривен залога уже внесены благодаря средствам, собранным украинским бизнесменом Игорем Мазепой и "Демсокирой".

В настоящее время Коболев может передвигаться по Киеву и области.

Прокуроры просили судей изменить меру пресечения на содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога 365 миллионов гривен. Адвокаты были против.

Что известно о деле чиновника

19 января правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Известно, что Коболев получил премию на 229 миллионов гривен больше разрешенной законом.

20 января Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в избрании меры пресечения Коболеву до 23 января 2023 года.

В САП сообщили, что дело по Коболеву по ходатайству детективов НАБУ и согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали рассматривать в суде 19 января. Прокурор настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

23 января Высший антикоррупционный суд оставил ходатайство прокурора о содержании под стражей Коболева без удовлетворения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда об отказе в применении к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меры пресечения.