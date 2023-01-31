Про це повідомив адвокат Коболєва Олексій Носов. З його слів, прокуратура вже подала апеляційну скаргу на це рішення ВАКС.
Увага Коболєву оголосили підозру за космічні премії у "Нафтогазі"
Відповідно до ухвали про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню – всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним повернення Коболєва в Україну.
Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву, необґрунтована,
– йдеться у повідомленні.
Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника.
Крім цього, за 5 років слідства у справі члени Наглядової ради, в тому числі її голова допитані не були.
Суддя відкинув твердження прокурора, що більшість членів Наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства та визнав таким, що суперечить ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах та дискредитують роль міжнародних експертів в складі наглядових та контролюючих органів.
Коболєв не мав компетенції призначати премії
Крім цього, обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювались.
Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А оскільки встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог постанови не було,
– пояснив правозахисник.
Щодо встановлення розміру премії, суддя встановив, що це є виключною компетенцією Наглядової ради.
"Суд не встановив наявність в Андрія Коболєва повноважень, які б надавали йому можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди", – додав Носов.
Коротко про справу Коболєва
- 19 січня НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому
- Зазначають, що у травні 2018 року Коболєв, який був тоді очільником правління НАК "Нафтогаз України", видав наказ про преміювання працівників компанії. Зокрема й собі визначив премію у розмірі 10 мільйонів доларів США.
- У САП наголосили, Коболєв свідомо приховав інформацію про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи.