Об этом сообщил адвокат Коболева Алексей Носов. По его словам, прокуратура уже подала апелляционную жалобу на это решение ВАКС.

Внимание Коболеву объявили подозрение за космические премии в "Нефтегазе"

В соответствии с решением отказ в избрании меры пресечения суд не установил никаких рисков препятствования уголовному производству – все перечисленные прокурором риски нивелируются добровольным возвращением Коболева в Украину.

Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву, необоснованное,

– говорится в сообщении.

Также суд установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.

Кроме этого, за 5 лет следствия по делу члены наблюдательного совета, в том числе его председатель допрошены не были.

Судья отверг утверждения прокурора, что большинство членов Наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства и такими, что противоречат идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитируют роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.

Коболев не имел компетенции назначать премии

Кроме этого, ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами на действия Коболева в НАК не распространялись.

Настоящее постановление регулирует ограничение по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий Председателю правления относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, нарушения требований постановления не было,

– объяснил правозащитник.

Относительно установления размера премии судья установил, что это является исключительной компетенцией Наблюдательного совета.

"Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, которые предоставляли ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения", – добавил Носов.

Кратко о деле Коболева