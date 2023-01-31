Об этом сообщил адвокат Коболева Алексей Носов. По его словам, прокуратура уже подала апелляционную жалобу на это решение ВАКС.
Внимание Коболеву объявили подозрение за космические премии в "Нефтегазе"
В соответствии с решением отказ в избрании меры пресечения суд не установил никаких рисков препятствования уголовному производству – все перечисленные прокурором риски нивелируются добровольным возвращением Коболева в Украину.
Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву, необоснованное,
– говорится в сообщении.
Также суд установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.
Кроме этого, за 5 лет следствия по делу члены наблюдательного совета, в том числе его председатель допрошены не были.
Судья отверг утверждения прокурора, что большинство членов Наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства и такими, что противоречат идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитируют роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.
Коболев не имел компетенции назначать премии
Кроме этого, ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами на действия Коболева в НАК не распространялись.
Настоящее постановление регулирует ограничение по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий Председателю правления относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, нарушения требований постановления не было,
– объяснил правозащитник.
Относительно установления размера премии судья установил, что это является исключительной компетенцией Наблюдательного совета.
"Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, которые предоставляли ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения", – добавил Носов.
Кратко о деле Коболева
- 19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву – его подозревают в завладении более 229 миллионов гривен в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома"
- Отмечают, что в мае 2018 года Коболев, являвшийся тогда главой правления НАК "Нафтогаз Украины", издал приказ о премировании работников компании. В том числе определил премию в размере 10 миллионов долларов США.
- В САП подчеркнули, что Коболев сознательно скрыл информацию о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы.