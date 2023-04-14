Еще в январе 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о якобы незаконном премировании. В пятницу, 14 апреля, стало известно, что следствие завершили уже второй раз.
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Будет ли обвинительный акт
Документ, в котором говорится о соответствующем решении, опубликовал в своих социальных сетях журналист Олег Новиков. Перепост его сообщения сделал сам Коболев.
Собственно, в нем говорится, что собранных в ходе расследования доказательств достаточно для составления обвинительного акта.
Теперь либо передача дела в суд, либо закрытие. Вскоре узнаем,
– написал Коболев.
Конец досудебного расследования по делу Коболева / Изображение журналиста Новикова
В чем обвиняют бывшего чиновника
- Собственно, следствие считает, что в мае 2018 года Коболев, будучи в должности, вопреки законодательству издал приказ о премировании работников "Нафтогаза" в размере почти 261 миллиона гривен (около 10 миллионов долларов).
- Уже в марте Апелляционная палата ВАКС объявила Коболеву меру пресечения. Он должен был внести залог в размере 229 миллионов гривен, однако этого не сделал.
- Важно, что когда Коболев был в должности главы НАК "Нафтогаз", он выиграл Стокгольмский арбитраж у Газпрома