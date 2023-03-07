Следует сказать, что Апелляционная палата ВАКС доказала, что экс-голова НАК "Нафтогаз Украины" насчитал себе и своим работникам премий на 10 миллионов долларов во время пребывания на должности. Внести залог он должен был в течение 5 дней с момента провозглашения решения – то есть до 6 марта.

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Были ли заморожены счета Коболева

Заметим, что размер залога по мере предосторожности, назначенной ВАКС, составляет 229 248 гривен. Вместе с тем важно, что счета экс-чиновника решением суда не были заморожены. Хотя ложная информация по этому поводу распространяется в СМИ.

По состоянию на 7 марта 2023 года информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования,

– говорится в сообщении САП.

Кроме того, там отмечено, что сейчас со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого. То есть, он может использовать все имеющиеся финансовые активы.

Обратите внимание! Сообщения о подозрении Коболеву обнародовали САП и НАБУ 19 января 2023 года по статье 5 статьи 191 Уголовного кодекса. В ней говорится о завладении госслужащим чужим имуществом в особо крупных размерах. По информации правоохранительных органов, Коболев насчитал себе и своим подданным премий более чем на 10 миллионов долларов в 2018 году.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, премии, выплаченные Коболеву, составляют:

в 2017 году – 12 миллионов гривен;

в 2018 году – 266,7 миллиона гривен;

в 2021 году – 338,6 миллиона гривен.

Почему подозрение Коболеву обоснованно