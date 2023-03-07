Следует сказать, что Апелляционная палата ВАКС доказала, что экс-голова НАК "Нафтогаз Украины" насчитал себе и своим работникам премий на 10 миллионов долларов во время пребывания на должности. Внести залог он должен был в течение 5 дней с момента провозглашения решения – то есть до 6 марта.
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Были ли заморожены счета Коболева
Заметим, что размер залога по мере предосторожности, назначенной ВАКС, составляет 229 248 гривен. Вместе с тем важно, что счета экс-чиновника решением суда не были заморожены. Хотя ложная информация по этому поводу распространяется в СМИ.
По состоянию на 7 марта 2023 года информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования,
– говорится в сообщении САП.
Кроме того, там отмечено, что сейчас со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого. То есть, он может использовать все имеющиеся финансовые активы.
Как отметили в Центре противодействия коррупции, премии, выплаченные Коболеву, составляют:
- в 2017 году – 12 миллионов гривен;
- в 2018 году – 266,7 миллиона гривен;
- в 2021 году – 338,6 миллиона гривен.
Почему подозрение Коболеву обоснованно
- Недавно в НАБУ объясняли, почему обвинения Коболева в незаконном премировании обоснованы, а сообщения о том, что премии назначил не сам он себе, а Наблюдательный совет, – манипуляционные.
- Как отметили правоохранители, Коболев не сообщил Наблюдательному совету, что на тот момент уже существовали ограничения по допустимым размерам премий.
- Напоследок лишь вспомним, что был главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев от 26 марта 2014 года до 28 апреля 2021 года. И за его председательства компания выиграла дело у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.