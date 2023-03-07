Варто сказати, що Апеляційна палата ВАКС довела, що ексочільник НАК "Нафтогаз України" нарахував собі та своїм працівникам премій на 10 мільйонів доларів під час перебування на посаді. Внести заставу він був повинен протягом 5 днів з моменту проголошення рішення – себто до 6 березня.

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Чи були заморожені рахунки Коболєва

Зауважимо, що розмір застави за запобіжним засобом, який призначив ВАКС, становить 229 248 гривень. Разом з тим важливо, що рахунки експосадовця рішенням суду не було заморожено. Хоча неправдива інформація стосовно цього поширюється в ЗМІ.

Станом на 7 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування,

– йдеться у повідомленні САП.

Окрім того, там зазначено, що наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного. Тобто він може використовувати усі наявні фінансові активи.

Зверніть увагу! Повідомлення про підозру Коболєву оприлюднили САП та НАБУ 19 січня 2023 року за статтею частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. У ній йдеться про заволодіння держслужбовцем чужим майном в особливо великих розмірах.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, премії, виплачені Коболєву, становлять:

у 2017 році – 12 мільйонів гривень;

у 2018 році – 266,7 мільйона гривень;

у 2021 році – 338,6 мільйона гривень.

Чому підозра Коболєву є обґрунтованою