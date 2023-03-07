Варто сказати, що Апеляційна палата ВАКС довела, що ексочільник НАК "Нафтогаз України" нарахував собі та своїм працівникам премій на 10 мільйонів доларів під час перебування на посаді. Внести заставу він був повинен протягом 5 днів з моменту проголошення рішення – себто до 6 березня.
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Чи були заморожені рахунки Коболєва
Зауважимо, що розмір застави за запобіжним засобом, який призначив ВАКС, становить 229 248 гривень. Разом з тим важливо, що рахунки експосадовця рішенням суду не було заморожено. Хоча неправдива інформація стосовно цього поширюється в ЗМІ.
Станом на 7 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування,
– йдеться у повідомленні САП.
Окрім того, там зазначено, що наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного. Тобто він може використовувати усі наявні фінансові активи.
Як зазначили в Центрі протидії корупції, премії, виплачені Коболєву, становлять:
- у 2017 році – 12 мільйонів гривень;
- у 2018 році – 266,7 мільйона гривень;
- у 2021 році – 338,6 мільйона гривень.
Чому підозра Коболєву є обґрунтованою
- Нещодавно в НАБУ пояснювали, чому звинувачення Коболєва в незаконному преміюванні є обґрунтованими, а повідомлення про те, що премії призначив не сам він собі, а Наглядова рада, – є маніпулятивними.
- Як зазначили правоохоронці, Коболєв не повідомив Наглядовій раді, що на той момент уже існували обмеження щодо допустимих розмірів премій.
- Наостанок лише згадаємо, що був очільником правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв від 26 березня 2014 до 28 квітня 2021 року. Та за його головування компанія виграла справу в "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.