Натомість у соціальних мережах не усім користувачам сподобались такі дії. Зокрема, йдеться про підозри ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському, ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву і вирок екскерівникові аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне.

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Вирок для Дихне – остаточний

У НАБУ стверджують, що у справі колишнього гендиректора аеропорту "Бориспіль" суд сказав своє остаточне слово. Відповідні органи дослідили усі докази, надані стороною обвинувачення та стороною захисту.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 березня засудив Євгена Дихне до 5 років позбавлення волі. Його звинувачували в тому, що коли він був виконувачем обов'язків директора МА "Бориспіль", всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватися приміщеннями та надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами.

НАБУ роз'яснило маніпуляції щодо Коболєва

В антикорупційному бюро пояснюють, що ексголові "Нафтогазу" Коболєву ВАКС обрав запобіжний захід, дослідивши матеріали та визнавши висунуту підозру обґрунтованою.

Попри це, у мережі розганяють маніпуляції, нібито експосадовець не призначав собі премію у 229 мільйонів гривень, а зробила це Наглядова рада.

Натомість у НАБУ роз'яснили цю ситуацію. Виявляється, що Коболєв не виніс на попередній розгляд питання щодо преміювання, яке суперечить законодавству.

Пояснення НАБУ щодо Коболєва / Фото НАБУ

Нагадаємо, що 1 березня апеляція ВАКС призначила ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву понад 200 мільйонів гривень застави. У САП зазначили, що за ухвалою суду підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення. Термін дії обов'язків — 2 місяці.

Пивоварський завдав державі збитків на 30 мільйонів доларі

Нещодавно ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Такі дії завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

За даними слідства, у 2015 році експосадовці видали наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

В антикорупційному бюро роз'яснили, що цей наказ не був спрямований на реформування, оскільки його мета – задоволення інтересів приватних компаній.

Пояснення НАБУ щодо справи Пивоварського / Фото НАБУ

У НАБУ та САП наголосили, що досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам.

"Будуючи правову державу з європейськими цінностями, ми маємо довіряти Вищому антикорупційному суду, створеному з урахуванням кращих світових практик, і оперувати фактами замість емоцій, а суперечності вирішувати у законний спосіб", – йдеться у повідомленні.