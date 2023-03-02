Решение о назначении Коболеву залога апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла 1 марта.

Ранее ВАКС признал подозрение бывшему главе "Нафтогаза" необоснованным

Коболеву назначили почти 230 миллионов залога

Судьи апелляции Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров назначили бывшему председателю правления "Нафтогаза" залог в размере более 229 миллионов гривен.

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, отменила решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения и постановила новую, соответственно применив к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 миллионов гривен,

– отметили в САП.

Также на Коболева возложен ряд обязанностей. В частности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

В САП отметили, что по решению суда подозреваемый должен внести средства в течение 5 дней с момента объявления решения. Срок действия обязанностей – 2 месяца.

Во время дебатов в суде Коболев заявил, что не совершал преступления и действовал в рамках закона, а решение о премировании принимал Наблюдательный совет.

Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду,

– написал Коболев после судебного заседания.

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Кратко о подозрении Коболеву

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины". По данным следствия, в мае 2018 года Андрей Коболев издал приказ о премировании работников компании "за экстраординарные достижения". Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009 – 2019 годах.

31 января ВАКС признал подозрение необоснованным. Также суд установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.