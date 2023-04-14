Ще у січні 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі щодо нібито незаконного преміювання. У п'ятницю, 14 квітня, стало відомо, що слідство завершили вже вдруге.

Дивіться також Справа не в заморожених рахунках: Коболєв досі не вніс заставу у своїй справі

Чи буде обвинувальний акт

Документ, у якому йдеться про відповідне рішення, опублікував у своїх соціальних мережах журналіст Олег Новіков. Перепост його допису зробив сам Коболєв.

Власне, в ньому йдеться про те, що зібраних під час розслідування доказів достатньо для складання обвинувального акту.

Тепер або передання справи до суду, або закриття. Незабаром дізнаємось,

– написав Коболєв.



Кінець досудового розслідування щодо справи Коболєва / Зображення журналіста Новікова

Зверніть увагу! НАБУ наполягало на продовженні термінів розслідування справи Коболєва, однак Вищий антикорупційний суд (ВАКС) – відмовив. До речі, уже вдруге.

У чому звинувачують колишнього чиновника