Відповідне клопотання напередодні вже подали. У НАБУ пояснили, що це зумовлено новими обставинами, які з'ясували під час досудового розслідування.

Раніше Справа не в заморожених рахунках: Коболєв досі не вніс заставу у своїй справі

Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення у справі. Мовиться про електронне листування осіб, залучених до рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.

Загальний обсяг переписки – 37 гігабайт. Тепер детективи оглядають вилучену інформацію.

Вилучене листування / Фото САП:

Що відомо про справу