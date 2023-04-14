Відповідне клопотання напередодні вже подали. У НАБУ пояснили, що це зумовлено новими обставинами, які з'ясували під час досудового розслідування.
Раніше Справа не в заморожених рахунках: Коболєв досі не вніс заставу у своїй справі
Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення у справі. Мовиться про електронне листування осіб, залучених до рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.
Загальний обсяг переписки – 37 гігабайт. Тепер детективи оглядають вилучену інформацію.
Вилучене листування / Фото САП:
Що відомо про справу
- 12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у продовженні строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Справу можуть закрити через 5 днів.
- Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Коболєва у заволодінні у 2018 році понад 229 мільйона гривень. Правоохоронці наголошують, Коболєв не повідомив Наглядовій раді, що на той момент уже існували обмеження щодо допустимих розмірів премій.
- Раніше зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Однак чиновник так і не вніс заставу.