Соответствующее ходатайство накануне уже подали. В НАБУ объяснили, что это вызвано новыми обстоятельствами, которые выяснили в ходе досудебного расследования.
Раньше Дело не в замороженных счетах: Коболев до сих пор не внес залог по своему делу
После обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством детективы изъяли новые документы и информацию, имеющие существенное значение в деле. Речь идет об электронной переписке лиц, привлеченных к решению о выплате премий председателю, членам правления и работникам НАК "Нафтогаз Украины" в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.
Общий объем переписки – 37 гигабайт. Теперь детективы осматривают извлеченную информацию.
Удалена переписка / Фото САП:
Что известно о деле
- 12 апреля следователь судья ВАКС отказал в продлении срока досудебного расследования по делу экспредседателя "Нефтегаза" Андрея Коболева. Дело может быть закрыто через 5 дней.
- Напомним, НАБУ и САП подозревают Коболева в завладении в 2018 году более 229 миллионов гривен. Правоохранители отмечают, что Коболев не сообщил Наблюдательному совету, что на тот момент уже существовали ограничения относительно допустимых размеров премий.
- Ранее обязал экспредседателя правления "Нафтогаза" носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. Однако чиновник так и не внес залог.