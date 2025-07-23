Заволодіння мільярдами Приватбанку: НАБУ та САП завершили справу щодо Коломойського
- НАБУ та САП завершили слідство щодо ексвласника ПриватБанку та п'ятьох членів його групи, звинувачених у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень коштів банку.
- Справу кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
НАБУ та САП завершили слідство стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку та п’ятьох членів організованої ним групи. Осіб звинувачують у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Що відомо про завершення справи щодо Приватбанку?
23 липня 2025 року було прийняте рішення про завершення досудового розслідування, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП та НАБУ.
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У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку (водночас Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації на той момент), розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою:
- подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії;
- збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. У НАБУ зазначили, що надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
Важливо! Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку.
Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких:
- Голова Правління;
- заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
- заступник Голови Правління – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України,
– пише САП.
Зауважте! Дії усіх осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених статтями 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.