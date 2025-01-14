США хочуть конфіскувати усі заморожені російські активи: Європа не підтримує цю ініціативу

Адміністрація Джо Байдена прагне переконати європейські країни підтримати переказ близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Однак нюанс полягає у тому, що рахунок буде розблоковано лише в рамках мирної угоди.

США пропонують конфіскувати усі активи Росії

Так адміністрація чинного президента США розглядає це рішення як майбутній важіль впливу для України, повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.

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Однак Америка зіштовхується зі значним скептицизмом з боку Європи щодо вилучення 300 мільярдів доларів російських заморожених активів. Основна частина цих коштів зберігається в європейських банках, а незначна частина залишається в американських фінансових установах.

Один із високопосадовців адміністрації пояснив ситуацію в коментарі CNN. Він зазначив, що конфіскація цих активів могла б послати Москві чіткий сигнал, що для повернення своїх коштів, Росії "доведеться сісти за стіл переговорів".

Що про це думає Трамп Представники адміністрації Байдена провели консультації щодо цього з командою Дональда Трампа, зокрема з Марко Рубіо, призначеного держсекретарем, і Майка Волца, майбутнього радника з національної безпеки. І його команда, як розповіли виданню джерела, підтримує цю стратегію. Та й сам Трамп зацікавлений у швидкому завершенні війни.

Європа не погоджується з позицією США

Однак європейські партнери не підтримують дану ідею. Лідери Європи висловлюють побоювання, що пряма конфіскація російських коштів банками буде порушенням міжнародного права. А такий скептицизм, як зазначає CNN, робить укладання будь-якої угоди малоймовірною до вступу Трампа на посаду президента.

Зокрема американські високопосадовці припускають, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз", який може стати канцлером, теж готовий розглянути цю стратегію. Але він також це не обійняв посаду.

Видання повідомляє, що Джо Байден планував обговорити це питання із президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі в Римі. Однак захід було скасовано через пожежу в Лос-Анджелесі.

Зауважте! Президент Байден також обговорював деякі питання із Зеленським телефоном, але незрозуміло, чи йшлося про російські кошти.