США оголосили про надання Україні 20 мільярдів доларів кредиту

Україна отримала від США 20 мільярдів доларів у борг. Він буде погашений доходами від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США. Фінансування нададуть в рамках програми Світового банку.

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Що відомо про борг України та як його планують погасити

Як повідомляє американський Мінфін, Україні виділять 20 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) у розмірі 50 мільярдів доларів щодо використання заморожених російських активів.

Ці кошти, отримані шляхом несподіваних надходжень, від власних знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку під час захисту своєї країни від неспровокованої агресивної війни,

– заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

За її словами, 50 мільярдів доларів, які G7 колективно надає в межах цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших важливих речей, необхідних для захисту.

Довідково. Загальна вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС сягає майже 211 мільярдів доларів. У цілому ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили орієнтовно 260 мільярдів доларів.

"Ця підтримка є вагомим внеском у стійкість України в боротьбі з викликами, що спричинила повномасштабна війна Росії. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України", – відреагував український прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у жовтні Рада ЄС схвалила надання Україні до 35 мільярдів євро у межах кредиту G7, який планували гасити коштом російських заморожених активів. Зазначалося, що фінальна сума може виявитися меншою, аніж 35 мільярдів, адже залежатиме від внесків інших країн G7.