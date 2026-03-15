Україна прагне підписати угоду з США щодо зброї: Зеленський розповів деталі
- Президент України Володимир Зеленський прагне підписати угоду зі США щодо виробництва дронів вартістю 35-50 мільярдів доларів.
- Україна готова до спільного виробництва дронів зі США на умовах 50/50, забезпечуючи доступність дронів для обох країн.
Президент України Володимир Зеленський прагне підписати угоду зі Сполученими Штатами. Йдеться про домовленність щодо виробництва дронів.
Яку угоду Україна може підписати з американцями?
Сума становить приблизно 35 – 50 мільярдів доларів, про що розказав президент України.
Я хотів підписати угоду на суму близько 35 – 50 мільярдів. У нас були такі потужності. Це велика угода щодо дронів на довгі роки.
Зеленський зокрема зазначив: навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки з огляду на нові технології, то будуть нові підводні дрони.
Український лідер розповів, що Київ запропонував Вашингтону угоду щодо дронів ще майже рік тому. Тоді пропозиція була такою:
- Україна може надати систему.
- США мають бути першими, бо вони є стратегічним партнером держави.
Йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів,
– пояснив Володимир Зеленський.
Зверніть увагу! Однак український лідер не отримав чіткої відповіді від США. Але додав, що вони дуже зацікавлені в українських дронах.
Він зокрема наголосив, що Україна готова до варіанту спільного виробництва. Спільне виробництво у США – це буде підприємство на умовах 50/50.
Ми згодні на це. Розподіл – 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США,
– надав пояснення політик.
Він також сказав, що якщо в Україні буде мир, а США знадобиться більший обсяг дронів, то у них буде першочергове право або пріоритет на весь обсяг.
Зауважте! Водночас Дональд Трамп заявляв в інтерв’ю Fox News, що США не потребують допомоги від України, зокрема в обороні від дронів. Він заявив, що Сполучені Штати знають про дрони більше, ніж будь-хто. Трамп також сказав, що Америка має "найкращі дрони у світі".
Що ще слід знати про ситуацію щодо дронів?
- Володимир Зеленський повідомив, що окремі країни та іноземні компанії намагаються домовлятися про отримання українських безпілотників-перехоплювачів без української влади – безпосередньо з виробниками. Але політик вважає, що це не поліпшить відносини між Україною та країнами-партнерами.
- Він пояснив, що такі технології є частиною оборонної спроможності держави. А тому їхня передача не мож відбуватися без участі уряду. Наразі Київ слідкує за ситуацією.