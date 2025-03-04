США ввели мита на товари з Китаю: у Пекіні рішуче відповіли Вашингтону

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про підвищення мит на китайські товари. Вони зросли з 10%до 20%.

Трамп ввів мита про Китаю

Сполучені Штати підвищили мита у відповідь на триваючу кризу з постачанням синтетичних опіоїдів з Китаю до США, пише 24 Канал з посиланням на указ на офіційному сайті Білого дому.

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Так Трамп вніс зміни до попереднього виконавчого указу №14195 від 1 лютого 2025 року. Ним було запроваджено 10% мита на китайську продукцію в межах боротьби з наркотрафіком.

КНР не вжила достатніх заходів для подолання кризи незаконного обігу наркотиків, і ця загроза не зменшилася,

— йдеться в указі.

Зокрема Трамп підкреслив, що криза з фентанілом ставить під загрозу "національну безпеку, зовнішню політику та економіку Сполучених Штатів". Тому в указ про мита на товари з Китаю вносяться зміни: слова "10 відсотків" замінюють на "20 відсотків".

Зауважте! Пекін поки що не прокоментував офіційно рішення Вашингтона.

Відповідь США від Китаю

Водночас Китай оголосив, що запроваджує тарифи на деякі американські товари. Це відбулося через кілька хвилин після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на китайський імпорт, про що повідомляє Reuters.

Так Пекін оголосив про підвищення імпортних зборів на 10%-15% на низку американських сільськогосподарських та продовольчих товарів. Видання зазначає, що це ще більше наблизило дві найбільші економіки світу до повноцінної торгівельної війни.

Пекін також запровадив експортні та інвестиційні обмеження щодо двадцяти п’яти американських компаній з міркувань національної безпеки, хоча утримався від покарання відомих корпорацій, як це було після тарифів адміністрації Трампа від 4 лютого,

— йдеться у матеріалі.

Зокрема на пресконференції Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна "ніколи не піддавалася булінгу або примусу", а також, що "спроби чинити надмірний тиск на Китай є прорахунком і помилкою".

Крім того, Китай звинуватив Білий дім у "шантажі" через підвищення тарифів. У країні заявили, що вони мають одну з найсуворіших у світі антинаркотичних політик.

Відтепер 20% мито застосовуватиметься до кількох основних американських споживчих електронних товарів, імпортованих із Китаю, які раніше не підпадали під санкції, зокрема:

смартфонів;

ноутбуків;

ігрових консолей;

смарт-годинників;

колонок;

Bluetooth-пристроїв.

Що відбудеться з митами на продукти? Також Китай відповів одразу після набуття чинності нових мит, оголосивши про додаткове 15% мито на американську курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну. До того ж Пекін заявив про додатковий 10% збір на сою, сорго, свинину, яловичину, рибу та морепродукти, фрукти, овочі та молочні продукти зі США. Збір набере чинності починаючи вже з 10 березня.

Важливо! Пекін додав 15 американських компаній до списку експортного контролю, що забороняє китайським фірмам постачати їм технології подвійного призначення, а також вніс 10 американських компаній до списку ненадійних суб’єктів за продаж зброї Тайваню.