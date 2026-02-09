Понад тисяча будинків без опалення: де найскладніша ситуація в Україні
- У Києві понад 1 400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення станом на 9 лютого.
- Об'єкти атомної генерації досі під постійними російськими ударами, Україна працює над підвищенням їх захисту.
Найскладніша ситуація наразі в Києві – понад 1 400 багатоквартирних будинків столиці досі без опалення. Водночас постійними мішенями для росіян залишаються об'єкти атомної генерації.
Яка ситуація в енергетиці 9 лютого?
Деталі розповів Володимир Зеленський. У понеділок, 9 лютого, він провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків ворожих ударів.
Дивіться також Гуманітарна криза на горизонті: ДТЕК попереджає про серйозні загрози
За словами президента, важливо, аби мешканці столичних будинків без опалення отримували всю необхідну підтримку. У місті також розширять програму "Пакунків тепла", найближчим часом планують роздати до 40 тисяч штук, значну частину – саме в Києві.
Зеленський заслухав доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окрім того, йшлося про Миколаїв, Одесу, Полтавщину, Черкащину, Житомирщину, Вінниччину, Львівську та Чернівецьку області.
Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів регіону перебувають у складних енергетичних умовах через постійні удари дронів, що суттєво ускладнює відновлення. Обласна влада має посилити роботу – як із захисту, так і з відновлення інфраструктури.
Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну,
– додав президент.
Що відбувається з АЕС?
Об'єкти атомної енергетики, зокрема пов'язана з ними інфраструктура та мережі, залишаються постійними цілями для російської армії, що вимагає іншого рівня реагування.
За словами Зеленського, потрібно посилити захист і активізувати комунікацію з партнерами, аби "світ не мовчав про цю загрозу".
До слова, на брифінгу 9 лютого перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що наразі атомна генерація частково розвантажена.
Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС,
– зауважив він.
Останні новини про українську енергетику:
Раніше Зеленський анонсував створення енергетичних груп ДСНС для швидкого відновлення мереж після атак. До робіт також залучено підрозділи Укрзалізниці й бригади Нафтогазу.
У неділю, 8 лютого, зафіксували найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що дозволило втримати енергосистему та зменшити дефіцит.