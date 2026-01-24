Складно не лише в Києві: яка ситуація в енергетиці після масованого обстрілу 24 січня

У ніч на суботу, 24 січня, російські військові завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок цього є знеструмлені споживачі у столиці, на Київщині, Чернігівщині й Харківщині.

Яка ситуація в енергосистемі 24 січня?

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Детальніше розповіли в Міністерстві енергетики.

У суботу в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ба більше, подекуди запроваджено аварійні відключення світла.

Головна причина – наслідки масованої атаки на електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

У Києві та на Київщині – діють графіки аварійних відключень, оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих ГПВ відбудеться одразу після стабілізації ситуації.

На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

також продовжують діяти мережеві обмеження. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, тут відновлення ускладнюють постійні бойові дії.

Зверніть увагу! Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Споживачів закликають споживати електроенергію максимально раціонально.

Нагадаємо, в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості служб.

Які наслідки обстрілу 24 січня?