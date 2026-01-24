Складно не лише в Києві: яка ситуація в енергетиці після масованого обстрілу 24 січня
- У ніч на 24 січня росіяни масовано атакували енергетику України, у регіонах діють погодинні та аварійні відключення.
- Знеструмлено споживачів у столиці, на Київщині, Чернігівщині й Харківщині, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
У ніч на суботу, 24 січня, російські військові завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок цього є знеструмлені споживачі у столиці, на Київщині, Чернігівщині й Харківщині.
Яка ситуація в енергосистемі 24 січня?
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Детальніше розповіли в Міністерстві енергетики.
Дивіться також Обмеження тривають: як вимикатимуть світло 24 січня
У суботу в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ба більше, подекуди запроваджено аварійні відключення світла.
Головна причина – наслідки масованої атаки на електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.
- У Києві та на Київщині – діють графіки аварійних відключень, оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих ГПВ відбудеться одразу після стабілізації ситуації.
- На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.
- Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, тут відновлення ускладнюють постійні бойові дії.
Зверніть увагу! Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Споживачів закликають споживати електроенергію максимально раціонально.
Нагадаємо, в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості служб.
Які наслідки обстрілу 24 січня?
Уночі Росія здійснила комбінований удар – зафіксовано 396 засобів повітряного нападу: 2 протикорабельні ракети "Циркон", 12 крилатих ракет Х-22/Х-32, 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 375 дронів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 12 локаціях. Основним напрямком удару стала Київщина.
Через масований удар противника та пошкодження критичної інфраструктури в Києві майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення. За словами мера Віталія Кличка, більшість із них уже двічі під'єдналися до теплопостачання або намагалися це зробити після обстрілів 9 та 20 січня.