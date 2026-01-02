"Стаж" за роки навчання в університеті: кому їх зарахують для пенсії

Роки навчання в університеті можуть зарахувати до страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію. Така норма діяла в минулому, тож додаткові роки увійдуть тільки за визначений період часу.

Чи зарахують університетські роки до страхового стажу?

Навчання в університеті може увійти до стажу, проте тільки для тих українців, які були студентами до початку 2004 року, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, у страховий стаж можуть зарахувати роки навчання за денною формою:

у закладах вищої та середньої освіти;

на курсах із підготовки кадрів;

на курсах підвищення кваліфікації та перекваліфікації.

Проте навчання в цих закладах і на курсах зараховують виключно до 1 січня 2004 року.

Довідково: на початку 2004 року набув чинності закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, де запровадили поняття страхового стажу. Цей закон і скасував норму про врахування років навчання до стажу.

Нині для страхового стажу має значення те, упродовж якого періоду та яку суму страхових внесків до Пенсійного фонду сплачував за працівника роботодавець.

Які роки роботи можуть не зарахувати до страхового стажу?

Страховий стаж не зараховують, якщо працівник працював без офіційного оформлення , а роботодавець не сплачував страхові внески.

Якщо страхові внески сплачували не в повному обсязі, цей час не додадуть до стажу. Оскільки місяць роботи зараховують пропорційно сплаченим дням, їхня відсутність може стати підставою для незарахування.

Втратити стаж можна й через відсутність записів у трудовій книжці, якщо час роботи не підтверджений документами.

Скільки років потрібно для виходу на пенсію у 2026 році?

Вихід на пенсію в Україні можливий за наявності достатньої кількості страхового стажу та настання пенсійного віку. У 2026 році вимоги до стажу зросли:

у 60 років для виходу на пенсію потрібно від 33 років стажу;

у 63 роки – щонайменше 23 роки;

у 65 років – понад 15 років стажу.

Вимоги до страхового стажу посилюватимуться наступними роками. Для оформлення пенсії у 2027 році потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу за досягнення 60 років, а також від 24 років стажу – у 63 роки.