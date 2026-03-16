Що робити, якщо втратив частину стажу: це мають знати всі

Стаж впливає не тільки на розмір пенсії. Також від цього показника залежить, коли громадянин зможе піти на заслужений відпочинок. Що робити, якщо стажу недостатньо, читайте далі.

Як враховується стаж?

Далеко не весь час роботи може зараховуватись у стаж. Річ у тім, що ці періоди мають бути підтверджені, вказує Пенсійний фонд.

Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше,

– вказує ПФУ.

А от стаж після 1 січня 2004 року враховується, згідно з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Фактично, з цього часу і до тепер:

у загальну кількість стажу зараховуються періоди, за, які сплачено страхові внески у розмірі не менше мінімального;

ЄСВ за робітника сплачує роботодавець.

Чи можна підтвердити стаж без трудової книжки?

Якщо трудова книжка відсутня, або ж у ній немає відповідних записів, підтвердити стаж можна. Як відбувається цей процес, зафіксовано у постанові Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637.

Зокрема, йдеться про підтвердження через:

дані з реєстру застрахованих осіб;

відомості на видачу зарплати;

членські квитки профспілок (йдеться про періоди, де відмічена сплата внесків) і так далі.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи в установах, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії,

– вказує ПФУ.

Зауважте! Такі комісії створено при кожному головному управлінні ПФУ.

Як підтвердити стаж з установи, яка на ТОТ?