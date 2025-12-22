Ви будете здивовані: як дізнатися свій стаж онлайн за кілька хвилин

Дані про страховий стаж важливі для розрахунку вашої майбутньої пенсії, тому варто регулярно перевіряти їх актуальність. Це можна зробити не лише через Пенсійний фонд, як онлайн, так і офлайн.

Які є способи, щоб дізнатися скільки страхового стажу є?

Найпростіші та найдоступніші способи перевірити стаж – через застосунок Дія, "Приват24" або Пенсійний фонд, пише 24 Канал.

Через Дію

Потрібно зайти в застосунок, вибрати розділ, пов'язаний із державними послугами ("Послуги" або "Мої документи") і знайти інформацію про свій страховий стаж. Додаток автоматично підтягне дані з реєстру ПФУ.

Через сайт ПФУ

Можна зареєструватися на офіційному сайті фонду або відвідати відділення особисто. На сайті ПФУ можна отримати повну інформацію про свій страховий стаж та сплачені до фонду страхові внески.

Через "Приват24"

У розділі "Послуги" в застосунку потрібно обрати пункт "Запити до Пенсійного фонду". У цьому розділі можна надіслати запит до Пенсійного фонду для отримання даних про страховий стаж.

У формі запиту потрібно вказати ідентифікаційний код та підтвердити надсилання (проте можливе автоматичне заповнення). Після опрацювання запиту ви отримаєте інформацію про свій страховий стаж.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в 2026 році?

У 2026 році для українців зміниться мінімальний страховий стаж для оформлення пенсії за віком, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

для виходу на пенсію у 60 років – не менше 33 років стажу;

для виходу на пенсію у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;

для виходу на пенсію у 65 років – від 15 років стажу.

Вимоги для отримання пенсії щороку збільшуватимуться. Так, у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 34 роки стажу, а у 2028 році – 35 років.

Що потрібно знати про страховий стаж?