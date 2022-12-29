У скільки обійдеться українцям новорічний стіл у 2023 році
За рік в Україні суттєво зріс індекс споживчих цін, а вартість деяких продуктів збільшилась практично вдвічі. Тож аналітики порахували: шоби накрити святковий стіл цьогоріч, родині доведеться витратити майже три тисячі гривень.
У скільки обійдеться новорічний стіл
На запит 24 каналу науковці Інституту аграрної економіки порахували, що цього року вартість традиційного новорічного столу зросте на 44% проти минулого року. Відтак цьогоріч українській родині з чотирьох осіб новорічний стіл обійдеться у близько 2 655 гривень.
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Найбільше зростання спостерігається по м’ясних та молочних продуктах.
Головний експерт НБУ Андрій Блінов у коментарі УНН розповів, що ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.
Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам'ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40 – 50%.
Скільки коштував новорічний стіл у 2021 році
Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко наприкінці 2021 року рахував, що вартість новорічного столу для української сім’ї з чотирьох осіб складатиме 1 844,74 гривні (зросла на 8,1% проти 2020 року).
Торік вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складала 2123,59 гривні, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійшовся мешканцям столиці у 2673,59 гривні, підсумував Лупенко.Довідка. Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
Які продукти подорожчали й на скільки
Аналітик УКАБ Максим Гопка, спираючись на дані Державної служби статистики України розповів 24 каналу, що ціни на основні продукти за рік зросли майже в усіх категоріях. Найбільше станом на листопад змінились:
- Свинина – 166,87 гривні за кілограм, ріст на 35%;
- Яйця – 63,35 гривні за десяток, ріст у 2 рази;
- Цибуля ріпчаста – 31,23 гривні за кілограм, ріст у 2,8 раза;
- Крупи гречані – 79,16 гривні за кілограм, ріст на 71%;
- Сало – 170,24 гривні за кілограм, ріст на 77%.
Як змінилась ціна салату олів'є
За підрахунками 24 каналу, середньозважена вартість трьох кілограмів салату олів'є у цьому році складе 304,14 гривні. Згідно з даними "Мінфіну", ціни на різні інгредієнти салату змінились наступним чином:
- варена ковбаса подорожчала на 35% до 141,51 гривні за пів кілограма;
- зелений горошок – на 25%, до 32,12 гривні за 410 грамів;
- яйця – на 89%, до 45,09 гривні за шість штук;
- мариновані огірки – на 88%, до 36,72 гривні за 200 грамів;
- майонез 67% жирності – на 20%, до 22,84 гривні за 150 грамів;
- морква – на 165%, до 9,16 гривні за 380 грамів;
- картопля єдина навпаки подешевшала на 24%, до 8,23 гривні за 840 грамів проти 10,89 гривні торік;
- цибуля – на 93%, до 8,47 гривні за 230 грамів.