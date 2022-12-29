У скільки обійдеться українцям новорічний стіл у 2023 році

За рік в Україні суттєво зріс індекс споживчих цін, а вартість деяких продуктів збільшилась практично вдвічі. Тож аналітики порахували: шоби накрити святковий стіл цьогоріч, родині доведеться витратити майже три тисячі гривень.

У скільки обійдеться новорічний стіл

На запит 24 каналу науковці Інституту аграрної економіки порахували, що цього року вартість традиційного новорічного столу зросте на 44% проти минулого року. Відтак цьогоріч українській родині з чотирьох осіб новорічний стіл обійдеться у близько 2 655 гривень.

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Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Найбільше зростання спостерігається по м’ясних та молочних продуктах.

Головний експерт НБУ Андрій Блінов у коментарі УНН розповів, що ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.

Андрій Блінов Головний експерт управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам'ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40 – 50%.

Як подорожчав новорічний стіл за рік / Інфографіка 24 каналу

Скільки коштував новорічний стіл у 2021 році

Раніше ми рахували у скільки обійдеться українським переселенцям Різдво у Європі. Найдорожчим, відносно середньої зарплати на котру можуть розраховувати українці, виявився святковий стіл у Німеччині.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко наприкінці 2021 року рахував, що вартість новорічного столу для української сім’ї з чотирьох осіб складатиме 1 844,74 гривні (зросла на 8,1% проти 2020 року).

Торік вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складала 2123,59 гривні, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійшовся мешканцям столиці у 2673,59 гривні, підсумував Лупенко.

Які продукти подорожчали й на скільки

Довідка. Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Аналітик УКАБ Максим Гопка, спираючись на дані Державної служби статистики України розповів 24 каналу, що ціни на основні продукти за рік зросли майже в усіх категоріях. Найбільше станом на листопад змінились:

Свинина – 166,87 гривні за кілограм, ріст на 35%;

Яйця – 63,35 гривні за десяток, ріст у 2 рази;

Цибуля ріпчаста – 31,23 гривні за кілограм, ріст у 2,8 раза;

Крупи гречані – 79,16 гривні за кілограм, ріст на 71%;

Сало – 170,24 гривні за кілограм, ріст на 77%.

Як змінилась ціна салату олів'є

За підрахунками 24 каналу, середньозважена вартість трьох кілограмів салату олів'є у цьому році складе 304,14 гривні. Згідно з даними "Мінфіну", ціни на різні інгредієнти салату змінились наступним чином: