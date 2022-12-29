У скільки обійдеться новорічний стіл

На запит 24 каналу науковці Інституту аграрної економіки порахували, що цього року вартість традиційного новорічного столу зросте на 44% проти минулого року. Відтак цьогоріч українській родині з чотирьох осіб новорічний стіл обійдеться у близько 2 655 гривень.

До теми Війна, високий курс та підвищений попит: як та чому дорожчали продукти у 2022 році

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Найбільше зростання спостерігається по м’ясних та молочних продуктах.

Головний експерт НБУ Андрій Блінов у коментарі УНН розповів, що ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.

Андрій Блінов Головний експерт управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Чи не єдиний показник – це показник інфляції, і ми бачимо, що за підсумками року загалом інфляція становитиме близько 30%. Однак ми повинні пам'ятати, що тут витрати з акцентом передусім на продовольчі товари й сезонні. В принципі, як ми бачимо, цього року самі харчові продукти, які є елементами новорічного столу, включаючи яйця, здорожчали більше, і можна говорити про зростання витрат десь в межах 40 – 50%.

Як подорожчав новорічний стіл за рік / Інфографіка 24 каналу

Цікаво! Раніше ми рахували у скільки обійдеться українським переселенцям Різдво у Європі. Найдорожчим, відносно середньої зарплати на котру можуть розраховувати українці, виявився святковий стіл у Німеччині.

Скільки коштував новорічний стіл у 2021 році

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко наприкінці 2021 року рахував, що вартість новорічного столу для української сім’ї з чотирьох осіб складатиме 1 844,74 гривні (зросла на 8,1% проти 2020 року).

Торік вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складала 2123,59 гривні, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійшовся мешканцям столиці у 2673,59 гривні, підсумував Лупенко.

Довідка. Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Які продукти подорожчали й на скільки

Аналітик УКАБ Максим Гопка, спираючись на дані Державної служби статистики України розповів 24 каналу, що ціни на основні продукти за рік зросли майже в усіх категоріях. Найбільше станом на листопад змінились:

Свинина – 166,87 гривні за кілограм, ріст на 35%;

Яйця – 63,35 гривні за десяток, ріст у 2 рази;

Цибуля ріпчаста – 31,23 гривні за кілограм, ріст у 2,8 раза;

Крупи гречані – 79,16 гривні за кілограм, ріст на 71%;

Сало – 170,24 гривні за кілограм, ріст на 77%.

Як змінилась ціна салату олів'є

За підрахунками 24 каналу, середньозважена вартість трьох кілограмів салату олів'є у цьому році складе 304,14 гривні. Згідно з даними "Мінфіну", ціни на різні інгредієнти салату змінились наступним чином: