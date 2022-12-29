Во сколько обойдется новогодний стол

По запросу 24 канала ученые Института аграрной экономики посчитали, что в этом году стоимость традиционного новогоднего стола вырастет на 44% против прошлого года. Следовательно, в этом году украинской семье из четырех человек новогодний стол обойдется около 2 655 гривен.

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Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наибольший рост наблюдается по мясным и молочным продуктам.

Главный эксперт НБУ Андрей Блинов в комментарии УНН рассказал, что цена на новогодний стол в этом году повысится на 40–50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.

Андрей Блинов Главный эксперт управления анализа системных рисков Департамента финансовой устойчивости НБУ Едва ли не единственный показатель – это показатель инфляции, и мы видим, что по итогам года в целом инфляция составит около 30%. Однако мы должны помнить, что здесь расходы с акцентом прежде всего на продовольственные товары и сезонные. В принципе, как мы видим, в этом году сами пищевые продукты, являющиеся элементами новогоднего стола, включая яйца, подорожали больше, и можно говорить о росте расходов где-то в пределах 40–50%.

Как подорожал новогодний стол за год / Инфографика 24 канала

Любопытно! Раньше мы считали во сколько обойдется украинским переселенцам Рождество в Европе. Самым дорогим, относительно средней зарплаты, на которую могут рассчитывать украинцы, оказался праздничный стол в Германии.

Сколько стоил новогодний стол в 2021 году

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко в конце 2021 года считал, что стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек составит 1 844,74 гривны (выросла на 8,1% против 2020 года).

В прошлом году стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составляла 2123,59 гривны, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обошелся жителям столицы в 2673,59 гривны, подытожил Лупенко.

Справка. Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

Какие продукты подорожали и на сколько

Аналитик УКАБ Максим Гопка, опираясь на данные Государственной службы статистики Украины, рассказал 24 каналу, что цены на основные продукты за год выросли почти во всех категориях. Больше всего по состоянию на ноябрь изменились:

Свинина – 166,87 гривны за килограмм, рост на 35%;

Яйца – 63,35 гривны за десяток, рост в 2 раза;

Лук репчатый – 31,23 гривны за килограмм, рост в 2,8 раза;

Крупы гречневые – 79,16 гривны за килограмм, рост на 71%;

Сало – 170,24 гривны за килограмм, рост на 77%.

Как изменилась цена салата оливье

По подсчетам 24 канала, средневзвешенная стоимость трех килограммов салата оливье в этом году составит 304,14 гривны. Согласно данным "Минфина", цены на разные ингредиенты салата изменились следующим образом: