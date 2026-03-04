Що робити, якщо в стаж зараховано не весь період роботи

Перед розрахунком пенсії, потрібно перевірити кількість набутого стажу. Інколи ви можете виявити, що враховано не всі періоди роботи. Відповідно, через це, кінцева сума пенсійної виплати буде менша.

Чому зафіксовано менше стажу ніж є насправді?

Якщо інформація про страховий стаж відсутня в електронному реєстрі, це не означає, що ці періоди втрачено, повідомляє ПФУ.

Потрібно розуміти, що періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року підтверджуються трудовою книжкою. Йдеться про документ, який було видано у встановленому порядку.

А стаж після 1 січня 2004 року визначається за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Річ у тім, що саме з цього моменту набрав чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Найчастіше, проблеми виникають, щодо періодів, коли стаж фіксувався у трудовій книжці. Якщо цей документ втрачено, або записи там неточні, періоди роботи можна підтвердити, завдяки:

випискам;

довідкам;

відомостям на видачу заробітної плати;

особовим рахункам і так далі.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, АР Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи,

– вказує ПФУ.

Важливо! Вказані Комісії, створені при кожному головному управлінні ПФУ.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію?

Мінімум кількості стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд. У 2026 році деякі показники були відкориговані, наразі вони такі:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, мінімум складає – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Як підтвердити страховий стаж, якщо немає документів?

У випадку, коли в реєстрі застрахованих осіб немає необхідних даних, а місце, де працювала особа, розташоване на ТОТ чи в районах проведення бойових дій, тобто, додаткові документи через це отримати неможливо, стаж може враховуватись по-іншому. Для цього використовують покази 2 свідків.

Ці свідки мають знати заявника за спільною з ним роботою в одному місці. А також у них обов'язково повинні бути документи про діяльність у вказаній установі в період, який вони підтверджують.

Зверніть увагу! Це правило діє і якщо, населений пункт деокуповано, але через бойові дії документація була пошкоджена чи знищена повністю.